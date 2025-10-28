Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Tuyên Quang thông qua quyết định xây 6 trường nội trú liên cấp ở vùng biên giới

Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tỉnh Tuyên Quang vừa quyết định đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới nhằm tăng cường an sinh, nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ.

Cụ thể, UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Quyết định số 990/QĐ-UBND về việc thực hiện 6 dự án đầu tư công khẩn cấp xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp (tiểu học và THCS) tại các xã biên giới, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.300 tỷ đồng.

Đây là bước triển khai chủ trương của Bộ Chính trị và kế hoạch hành động của Chính phủ về xây dựng trường học tại địa bàn vùng biên.

image-1865.jpg
Tuyên Quang đầu tư công khẩn cấp xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp (tiểu học và THCS) tại các xã biên giới. Ảnh: Hoàng Anh

Theo quyết định, các trường sẽ được xây dựng tại xã Thanh Thuỷ (211,178 tỷ đồng), Sơn Vĩ (211,178 tỷ đồng), Xín Mần (224,358 tỷ đồng), Pà Vầy Sủ (211,178 tỷ đồng), Minh Tân (251,010 tỷ đồng) và Phố Bảng (191,981 tỷ đồng). Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Trung ương và các nguồn hợp pháp khác.

Các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp sẽ được xây dựng với hệ thống phòng học, khu nội trú, nhà ăn, khu sinh hoạt chung và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo môi trường học tập ổn định, an toàn cho học sinh dân tộc thiểu số tại các thôn bản xa xôi.

Mô hình này được kỳ vọng giảm tình trạng bỏ học, khắc phục rào cản địa lý, đồng thời giảm gánh nặng đi lại, sinh hoạt cho gia đình học sinh. Việc đầu tư mới hệ thống trường nội trú được xem là giải pháp căn cơ để phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, nâng cao dân trí và góp phần củng cố an ninh - quốc phòng khu vực biên giới. Lộ trình giáo dục liên thông từ tiểu học đến THCS sẽ tạo điều kiện cho học sinh được học tập liên tục, bài bản.

UBND tỉnh Tuyên Quang giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng. Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức triển khai khẩn trương, tuân thủ quy định pháp luật, không để xảy ra lãng phí, thất thoát và tiêu cực trong quá trình thực hiện. Các sở, ngành được đề nghị phối hợp rút ngắn thủ tục, đáp ứng yêu cầu cấp bách của dự án.

Đức Anh
#Tuyên Quang #trường nội trú #giáo dục biên giới #dự án đầu tư #học sinh dân tộc #giáo dục liên cấp #phát triển nguồn nhân lực

Xem thêm

Cùng chuyên mục