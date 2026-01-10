Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Học sinh Đà Nẵng giành huy chương vàng tại đấu trường robotics thế giới

Thanh Hiền
TPO - Trao đổi với Tiền Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương (phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) cho hay 2 học sinh của trường vừa giành thành tích xuất sắc tại đấu trường robotics thế giới.

World Robot Contest Final 2025 là vòng chung kết thế giới, quy tụ các đội tuyển xuất sắc nhất với nhiều nội dung thi hướng đến phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng lập trình, làm việc nhóm và khả năng ứng dụng robot trong thực tiễn, qua đó góp phần thúc đẩy giáo dục STEM và hội nhập quốc tế.

robotics-2.jpg
Đội tuyển Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương giành thành tích xuất sắc tại đấu trường robotics thế giới.

Em Ninh Quang Ngọc (lớp 5/1) và Phan Trần An An (lớp 5/6), dưới sự hướng dẫn của giáo viên Lê Thị Hướng đã thể hiện bản lĩnh thi đấu, tư duy sáng tạo cùng kỹ năng lập trình, điều khiển robot vượt trội, vượt qua các đối thủ quốc tế, chinh phục ban giám khảo để xuất sắc giành cup top 10 thế giới và 2 huy chương vàng danh giá.

Theo lãnh đạo nhà trường, thành tích trên là minh chứng cho sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ trong giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh trường Tiểu học Hoàng Dư Khương, đem lại vinh quang cho nhà trường, thành phố Đà Nẵng cũng như đất nước. Qua đó khẳng định hiệu quả triển khai giáo dục STEM, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Giải Robotics Thế giới năm nay tổ chức tại Giang Tô (Trung Quốc). Cuộc thi quy tụ hơn 1.000 đội thi đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Singapore, UAE, Bồ Đào Nha, Mexico, Kazakhstan, Nga, Nigeria, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam... tạo nên sân chơi khoa học - công nghệ quy mô lớn, giàu tính cạnh tranh và sáng tạo.

Thanh Hiền
#Học sinh #Đà Nẵng #huy chương vàng #đấu trường thế giới #robotics #Cẩm Lệ #Tiểu học Hoàng Dư Khương #STEM

