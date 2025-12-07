Khởi công mở rộng điểm trường ở Sơn La: Kiến tạo tri thức và tương lai cho trẻ nhỏ vùng biên

Toàn cảnh điểm trường Đề A.

Ngày 6/12, Ngân hàng TMCP Bắc Á thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt phối hợp với Báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Sơn La tổ chức Lễ khởi công xây dựng điểm trường Đề A (thuộc Trường Tiểu học Chiềng Tương, xã Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La). Đây là điểm trường thuộc khu vực biên giới, đường xá đi lại đặc biệt khó khăn, cách biên giới Việt - Lào chỉ 4 km đường chim bay, đồng bào là dân tộc thiểu số, đời sống có nhiều khó khăn. Hiện nay, điểm trường có duy nhất một phòng học, không có chỗ cho học sinh ở bán trú và các hạng mục phụ trợ.

Trước những khó khăn đó, từ ba tháng trước, BAC A BANK mà trực tiếp là tổ chức Đoàn thanh niên của ngân hàng này cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành khảo sát và quyết định tài trợ công trình. Các hạng mục đầu tư lần này trị giá 554 triệu đồng, bao gồm 2 phòng học, 1 nhà vệ sinh, 1 sân chơi hơn 100m² và đường dẫn vào điểm trường.

Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường Tiểu học Chiềng Tương.

Nhiều phụ huynh có mặt tại chương trình đã rất vui mừng, hạnh phúc. Chị Thào Thị Pú, phụ huynh học sinh chia sẻ: “Tôi rất vui mừng vì con em chúng tôi sắp có nơi học khang trang, sạch đẹp. Đặc biệt, có điểm trường ngay trong bản, con có thể tự đi học, tôi không phải lo đón con mỗi ngày, yên tâm đi làm nương”.

Anh Đoàn Văn Tuấn, Giám đốc Ban Kế hoạch và Thông tin Quản trị, Bí thư Đoàn Thanh niên BAC A BANK cho biết, hoạt động an sinh xã hội luôn là một phần quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của BAC A BANK. Việc khởi công xây dựng điểm trường Đề A là trong nỗ lực của Đoàn Thanh niên BAC A BANK trong tổng thể các hoạt động xã hội, từ thiện quy mô lớn của BAC A BANK. Trước đó, Đoàn Thanh niên BAC A BANK đã phối hợp với các đơn vị tài trợ xây dựng 3 điểm trường tại Nghệ An, tỉnh Hà Giang (cũ) và tỉnh Hòa Bình (cũ) với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của đoàn viên, thanh niên BAC A BANK.

Anh Đoàn Văn Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Thời sự Nội chính Báo Tiền Phong cho biết, công trình được khởi công hôm nay mang ý nghĩa vô cùng thiết thực đối với thầy cô giáo, học sinh và nhân dân địa phương. Đây không chỉ là sự đầu tư về cơ sở vật chất mà còn thể hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, đặc biệt là khu vực biên giới, vùng khó khăn.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu tại buổi lễ.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến bày tỏ sự trân trọng đối với Ngân hàng Bắc Á và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong nhiều hoạt động nhân văn như hiến máu nhân đạo, xây dựng trường học, cầu dân sinh, trạm y tế và hỗ trợ đồng bào bị thiên tai. "Công trình dành tặng thầy trò Trường Tiểu học Chiềng Tương hôm nay tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội, lòng nhân ái và sự cống hiến bền bỉ vì cộng đồng của Ngân hàng Bắc Á và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt", nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công điểm trường Đề A.

Ông Vi Tuấn Bảo, Bí thư Đảng ủy xã Lóng Phiêng chia sẻ: “Việc khởi công xây dựng điểm trường mới là niềm mong mỏi từ lâu của nhân dân, thầy cô giáo và học sinh nơi đây. Công trình hoàn thành sẽ giúp các em học sinh có lớp học khang trang, kiên cố, giúp các thầy cô yên tâm công tác; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo tiền đề cho sự phát triển của xã Lóng Phiêng nói riêng và khu vực vùng cao biên giới nói chung. Công trình hôm nay không chỉ món quà vật chất mà còn tạo ra món quà tri thức, tạo ra tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em vùng biên Lóng Phiêng".

Nhân dịp này, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, BAC A BANK cũng trao tặng 432 ly sữa TH true MILK cho toàn bộ học sinh điểm trường.

Niềm vui của cô trò điểm trường Đề A trong lễ khởi công.

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tặng quà học sinh điểm trường Đề A.