Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Cậu học sinh vùng khó Bắc Ninh làm nên lịch sử với Huy chương Vàng Robotics Quốc tế

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ lớp học ở xã miền núi của tỉnh Bắc Ninh đến sân chơi Robotics Quốc tế, Nguyễn Nhật Thiên đã làm nên điều chưa từng có khi giành Huy chương Vàng, mang về niềm tự hào lịch sử cho quê hương xã Đại Sơn.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Hoàng Văn Quân – Bí thư Đảng ủy Đại Sơn cho biết, chiều tối 9/1, em Nguyễn Nhật Thiên, học sinh Trường TH&THCS Phúc Sơn I, đã vượt qua hàng trăm thí sinh đến từ nhiều quốc gia để giành Huy chương Vàng tại cuộc thi Robotics Quốc tế tổ chức ở Trường Trung học Cao cấp Jiangyin, thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Theo ông Quân, đây là dấu mốc lịch sử lần đầu tiên xã Đại Sơn có học sinh đoạt Huy chương Vàng Robotics Quốc tế. “Thành tích của em Thiên không chỉ mang lại niềm vinh dự to lớn cho địa phương mà còn khẳng định năng lực, bản lĩnh và trí tuệ của học sinh vùng miền núi Bắc Ninh trên đấu trường quốc tế”, ông Quân nhấn mạnh.

Ông Quân cho biết thêm, Đại Sơn là xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Bắc Ninh. Trong bối cảnh điều kiện học tập, tiếp cận khoa học – công nghệ còn nhiều hạn chế, việc một học sinh địa phương vươn lên giành Huy chương Vàng quốc tế được xem là minh chứng sinh động cho tinh thần vượt khó, khát vọng chinh phục tri thức của thế hệ trẻ nơi đây.

z7415368458206-313ebdd87a64ced101e88c3eb57eb276.jpg
Em Nguyễn Nhật Thiên giành Huy chương Vàng tại cuộc thi Robotics Quốc tế.

Chia sẻ thêm với PV Tiền Phong, ông Đỗ Nguyên Chủng – Hiệu trưởng Trường TH&THCS Phúc Sơn I cho biết, em Thiên hiện là học sinh lớp 7, có học lực khá nhưng sớm bộc lộ niềm đam mê đặc biệt với khoa học, công nghệ. Trước đó, năm 2025, em từng đạt giải Ba toàn quốc tại Cuộc thi Robotics lần thứ V tại Đà Nẵng do Trung ương Đoàn tổ chức, đồng thời giành giải Ba cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Ninh.

“Nhà trường có khoảng 80% học sinh là con em đồng bào dân tộc. Khi nhận được tin em Thiên giành Huy chương Vàng Robotics Quốc tế, thầy trò chúng tôi vô cùng vui mừng, phấn khởi. Thành tích này đã tạo khí thế thi đua học tập, giảng dạy sôi nổi, lan tỏa tinh thần đam mê khoa học – công nghệ trong toàn trường”, thầy Chủng chia sẻ.

Nguyễn Thắng
#Thành tích học sinh vùng miền núi #Huy chương Vàng Robotics Quốc tế #Vươn lên từ khó khăn #Đóng góp của học sinh Bắc Ninh trong công nghệ #Nguyễn Nhật Thiên #Trường TH&THCS Phúc Sơn I

Xem thêm

Cùng chuyên mục