Cậu học sinh vùng khó Bắc Ninh làm nên lịch sử với Huy chương Vàng Robotics Quốc tế

TPO - Từ lớp học ở xã miền núi của tỉnh Bắc Ninh đến sân chơi Robotics Quốc tế, Nguyễn Nhật Thiên đã làm nên điều chưa từng có khi giành Huy chương Vàng, mang về niềm tự hào lịch sử cho quê hương xã Đại Sơn.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Hoàng Văn Quân – Bí thư Đảng ủy Đại Sơn cho biết, chiều tối 9/1, em Nguyễn Nhật Thiên, học sinh Trường TH&THCS Phúc Sơn I, đã vượt qua hàng trăm thí sinh đến từ nhiều quốc gia để giành Huy chương Vàng tại cuộc thi Robotics Quốc tế tổ chức ở Trường Trung học Cao cấp Jiangyin, thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Theo ông Quân, đây là dấu mốc lịch sử lần đầu tiên xã Đại Sơn có học sinh đoạt Huy chương Vàng Robotics Quốc tế. “Thành tích của em Thiên không chỉ mang lại niềm vinh dự to lớn cho địa phương mà còn khẳng định năng lực, bản lĩnh và trí tuệ của học sinh vùng miền núi Bắc Ninh trên đấu trường quốc tế”, ông Quân nhấn mạnh.

Ông Quân cho biết thêm, Đại Sơn là xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Bắc Ninh. Trong bối cảnh điều kiện học tập, tiếp cận khoa học – công nghệ còn nhiều hạn chế, việc một học sinh địa phương vươn lên giành Huy chương Vàng quốc tế được xem là minh chứng sinh động cho tinh thần vượt khó, khát vọng chinh phục tri thức của thế hệ trẻ nơi đây.

Em Nguyễn Nhật Thiên giành Huy chương Vàng tại cuộc thi Robotics Quốc tế.

Chia sẻ thêm với PV Tiền Phong, ông Đỗ Nguyên Chủng – Hiệu trưởng Trường TH&THCS Phúc Sơn I cho biết, em Thiên hiện là học sinh lớp 7, có học lực khá nhưng sớm bộc lộ niềm đam mê đặc biệt với khoa học, công nghệ. Trước đó, năm 2025, em từng đạt giải Ba toàn quốc tại Cuộc thi Robotics lần thứ V tại Đà Nẵng do Trung ương Đoàn tổ chức, đồng thời giành giải Ba cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Ninh.

“Nhà trường có khoảng 80% học sinh là con em đồng bào dân tộc. Khi nhận được tin em Thiên giành Huy chương Vàng Robotics Quốc tế, thầy trò chúng tôi vô cùng vui mừng, phấn khởi. Thành tích này đã tạo khí thế thi đua học tập, giảng dạy sôi nổi, lan tỏa tinh thần đam mê khoa học – công nghệ trong toàn trường”, thầy Chủng chia sẻ.