Lào Cai:

Nữ sinh lớp 6 bị đánh ngã sõng soài trong phòng học

Thành Đạt
TPO - Một nữ sinh lớp 6 Trường TH&THCS Khai Trung (xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai) bị bạn hành hung ngay tại phòng học. Vụ việc đang được cơ quan chức năng và nhà trường phối hợp giải quyết.

Theo đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, trong không gian phòng học, một nữ sinh liên tiếp đấm, tát vào mặt một bạn nữ khác. Khi nạn nhân ngã xuống, nữ sinh này tiếp tục dùng chân đạp mạnh. Toàn bộ sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều học sinh trong lớp.

Lãnh đạo xã Tân Lĩnh xác nhận, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h15 ngày 9/1 tại lớp 6, Trường TH&THCS Khai Trung thuộc địa bàn xã. Tại đây, em Đ.G.L. đã dùng tay, chân "tác động vật lý" với em L.T.T.C.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã chỉ đạo nhà trường, công an xã và các bộ phận liên quan phối hợp với gia đình học sinh khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

z7415814089795-ec76d32fb289177cae490c8a4a33325d-3218.jpg
Học sinh bị đánh ngã sõng soài trong phòng học. Ảnh: Cắt từ video.

Hiện nhà trường đã phối hợp với gia đình của 2 học sinh đưa em C. đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai để kiểm tra sức khỏe. Đồng thời, Trường TH&THCS Khai Trung quán triệt học sinh toàn trường về hành vi ứng xử văn minh với thầy cô và bạn bè, tiếp tục triển khai các biện pháp giáo dục đạo đức, phòng chống bạo lực học đường và tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục học sinh.

"Học sinh bị đánh đã được đi khám. Hiện sức khỏe của học sinh này đã ổn định. Hai bên gia đình cũng đang gặp nhau để giải quyết vụ việc", lãnh đạo UBND xã Tân Lĩnh cho biết.

z7415682304892-b4c40c3b10ba33fafa5487ac132cb036.jpg
Chính quyền địa phương và gia đình học sinh L thăm hỏi gia đình nữ sinh C bị đánh

Quan điểm của địa phương là xử lý khách quan, đúng quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và sự an toàn về sức khỏe, tâm lý cho học sinh, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng và nhà trường tiếp tục phối hợp giải quyết theo đúng trình tự.

Thành Đạt
#Bạo lực học đường tại Lào Cai #Xử lý vụ việc bạo lực học sinh #An toàn và sức khỏe học sinh #Giáo dục đạo đức trong trường học #Vai trò của gia đình và nhà trường #Phòng chống bạo lực học đường #Hợp tác xã hội trong giáo dục #Xử lý pháp lý vụ bạo lực học sinh

