Gia Lai, Đà Nẵng, Quảng Ngãi: Khởi công xây hàng loạt trường nội trú

TPO - Với mức đầu tư hàng ngàn tỷ đồng, các địa phương hôm nay đã đồng loạt khởi công nhiều trường nội trú.

Ngày 16/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự lễ khởi công động thổ Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại 7 xã biên giới do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức ở xã Ia Nan.

Dự án được triển khai theo Thông báo Kết luận số 81 ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 298 ngày 26/9/2025 của Chính phủ về đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới.

Riêng tại Gia Lai có 7 xã biên giới (Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia, Ia O) được xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS với tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng, quy mô 212 lớp học với khoảng 7.420 học sinh.

Các trường được xây dựng đồng bộ, gồm khu học tập, khu nội trú, nhà ăn, khu ở giáo viên và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, thân thiện, đáp ứng đầy đủ yêu cầu dạy học và sinh hoạt nội trú cho học sinh các dân tộc thiểu số tại khu vực biên giới.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới là chủ trương nhân văn, có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Điều này góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đây củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Phó Thủ tướng và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (thứ ba từ phải qua) cùng các lãnh đạo khác khởi công xây dựng trường cho các xã vùng biên.

Thầy Tạ Quang Diệu - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cù Chính Lan (xã Ia Nan) chia sẻ, hiện trường có 423 học sinh, tuy nhiên, nhiều phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng khiến quá trình công tác dạy, học gặp nhiều khăn. Đặc biệt, do ảnh hưởng của thiên tai, nhiều năm qua tình trạng sạt lở bờ suối liên tục ăn sâu vào khu vực tường bao xung quanh trường gây mất an toàn cho các em học sinh và thầy cô giáo mỗi khi mùa mưa lũ đến. Thầy Diệu cho hay, công trình mới sẽ giải quyết tình trạng thiếu phòng học, hạn chế nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ.

Phó Thủ tướng và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (bên phải) trao học bổng cho các học sinh vùng biên.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cảm ơn Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã quan tâm để tỉnh Gia Lai triển khai sớm các dự án. Ông Tuấn cho biết tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành, địa phương, đơn vị thi công để dự án hoàn thành đúng kế hoạch (trước ngày 30/8/2026) huy động các nguồn lực nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất và thực hiện mục tiêu “không để học sinh nào bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn”.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trao tặng các phần quà cho 5 hộ gia đình chính sách tiêu biểu được tặng 5 triệu đồng/hộ; 20 học sinh khó khăn được tặng 1,5 triệu đồng/em; 12 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn được trao 2 triệu đồng/người.

Đà Nẵng khởi công 5 trường nội trú liên cấp tại vùng biên giới

Ngày 16/11, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công đồng loạt 5 trường phổ thông nội trú (PTNT) liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở (TT-THCS) tại các xã biên giới Hùng Sơn, Đắc Pring, A Vương, La Dêê và La Êê.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tại lễ khởi công trường nội trú liên cấp tại xã Đắc Pring

Phát biểu tại buổi lễ khởi công tại xã Đắc Pring, ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh tại vùng biên cương của Tổ quốc.

Dự án Trường PTNT liên cấp TT-THCS Đắc Pring, xã Đắc Pring, TP Đà Nẵng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam (UBND TP Đà Nẵng) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 288,7 tỷ đồng, thuộc nhóm B; là công trình dân dụng cấp III với diện tích quy hoạch khoảng 60.805m2.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn (giữa) ấn nút khởi công công trình trường nội trú liên cấp tại xã A Vương.

Dự án Trường PTNT liên cấp TT-THCS Hùng Sơn tại thôn Abanh 1, xã Hùng Sơn có tổng kinh phí dự kiến là 278,5 tỷ đồng. Dự án thuộc nhóm B, công trình dân dụng cấp III với diện tích quy hoạch dự kiến là 73.000m2. Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án và tư vấn giám sát là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng.

Dự án Trường PTNT liên cấp TT-THCS A Vương tại Thôn A Zứt, xã A Vương, có tổng kinh phí dự kiến là 293,1 tỷ đồng; diện tích quy hoạch dự kiến là 70.281m2 (7,0281ha). Công trình dự kiến bao gồm các hạng mục như: xây dựng mới khối lớp học gồm 30 lớp (15 lớp tiểu học và 15 lớp THCS).

Dự án Trường PTNT liên cấp TT-THCS La Êê, thôn Pà Ooi, xã La Êê được xây dựng trên diện tích 75.975 m2, với tổng mức đầu tư 270 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Dự án bao gồm đầy đủ các hạng mục phục vụ dạy, học và sinh hoạt như khối lớp học 3 tầng (2 khối), khối hiệu bộ 3 tầng có thư viện, khối phòng học bộ môn 3 tầng, khối nhà ăn, khối nhà đa năng, hệ thống nhà xe cho học sinh, giáo viên, khách, sân bóng đá mini, khu xử lý nước thải, các hạng mục thể thao, sân chơi, cây xanh, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Ngoài ra, dự án còn có khu nội trú học sinh 3 tầng với tổng diện tích sàn hơn 3.500m2; khu công vụ giáo viên gồm cả phần xây mới và cải tạo; cùng hệ thống thiết bị dạy học, mạng, camera, điều hòa và các hạng mục phục vụ sinh hoạt được đầu tư đầy đủ.

Đồng loạt khởi công 5 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới thành phố Đà Nẵng.

Tại thôn Đắc Rế, xã La Dêê, dự án Trường PTNT trú liên cấp TT-THCS La Dêê được xây dựng trên diện tích hơn 78.700m2 với tổng mức đầu tư gần 291,5 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, giai đoạn 2026-2030, trường có 20 lớp học, phục vụ công tác dạy và học cho khoảng 700 học sinh, sau năm 2030 sẽ mở rộng lên 30 lớp với quy mô khoảng 1.000 học sinh.

Thời gian hoàn thành bàn giao các dự án là trong tháng 8/2026 để đưa vào phục vụ cho năm học mới năm 2026 - 2027.

Quảng Ngãi khởi công xây dựng 4 trường nội trú tại xã biên giới

Sáng 16/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đồng loạt tổ chức lễ khởi công xây dựng 4 Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS tại các xã biên giới Dục Nông, Sa Loong, Rờ Kơi và Mô Rai.

Tại điểm cầu chính ở xã Dục Nông, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và phát lệnh khởi công công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Dục Nông. Cùng thời điểm đó, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tham dự lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Mô Rai.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự lễ khởi công tại xã Dục Nông.

Bốn ngôi trường có quy mô 151 phòng học, đáp ứng chỗ học cho hơn 5.100 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Khi hoàn thành, đây sẽ là những điểm trường trung tâm, góp phần nâng mặt bằng giáo dục, đồng thời tạo điều kiện để học sinh vùng biên cương được tiếp cận môi trường học tập an toàn, hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, việc xây dựng các trường phổ thông liên cấp không chỉ là đầu tư cơ sở vật chất giáo dục, mà còn mang ý nghĩa lớn về chính trị, xã hội và chiến lược. Những ngôi trường này sẽ là biểu tượng của niềm tin, của ý chí vươn lên và sự đoàn kết giữa miền xuôi - miền ngược, giữa nhân dân cả nước với đồng bào vùng biên giới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ khởi công.

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ sự tri ân đối với đội ngũ nhà giáo đang ngày đêm bám bản, bám lớp nơi biên cương, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng và vinh quang là gieo chữ, trồng người trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn.

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi khi lựa chọn lực lượng quân đội làm đơn vị thi công các công trình trường học vùng biên. “Tôi rất hoan nghênh tinh thần này. Với trách nhiệm và truyền thống của người lính, tôi tin rằng các công trình sẽ được triển khai đúng tiến độ, đúng chất lượng và đúng tinh thần cống hiến, không vì mục đích lợi nhuận", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Dục Nông.

Trong giai đoạn 1, tỉnh Quảng Ngãi được Trung ương hỗ trợ hơn 612,7 tỷ đồng xây dựng 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở các xã biên giới đất liền gồm: Dục Nông, Mô Rai, Rờ Kơi và Sa Loong.

Mỗi trường có quy mô từ 30 - 47 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1.000 học sinh, kèm hệ thống nhà ở nội trú cho học sinh, nhà công vụ cho giáo viên, thư viện, khu thể chất, nhà ăn và các công trình phụ trợ đồng bộ. Thời gian hoàn thành việc xây dựng các trường trước ngày 30/8/2026.

Phó Thủ tướng trao tặng tượng Bác Hồ và cho Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Dục Nông và tặng 1.600 áo ấm cho các em học sinh.

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, việc đầu tư xây dựng 4 trường nội trú liên cấp ở vùng biên là bước cụ thể hóa chủ trương chăm lo giáo dục của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số. “Tỉnh cam kết tập trung mọi nguồn lực, phát huy truyền thống hiếu học và tinh thần đoàn kết để các công trình sớm hoàn thành, trở thành những ngôi trường kiểu mẫu, là điểm sáng của giáo dục Quảng Ngãi”, ông Giang nói.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã trao tặng tượng Bác Hồ cho Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Dục Nông, tặng 1.600 áo ấm cho các em học sinh.