Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão số 12 tại các điểm xung yếu

Duy Quốc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 22/10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống bão số 12 tại các khu vực xung yếu trên địa bàn thành phố.

tp-bithudn.jpg
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống bão số 12 tại điểm ngập nặng đường Mẹ Suốt.

Tại "rốn ngập" trên đường Mẹ Suốt, Bí thư Thành ủy yêu cầu các lực lượng rà soát, kiên quyết di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm: "Nếu người dân không chịu đi, chúng ta phải cương quyết cưỡng chế”.

Bí thư Thành ủy đề nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát các hồ thủy lợi, thủy điện, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để xả lũ khoa học, tránh lũ chồng lũ ở hạ lưu gây ngập lụt trên diện rộng.

tp-didoinguoidanvungngapimg-4539.jpg
Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tại Đà Nẵng đã đến các khu vực trũng thấp, vùng thường xuyên ngập để hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, di dời đến nơi an toàn.

“Trận mưa dự kiến kéo dài, lượng mưa lớn, nhiều khu vực đô thị ngập rất sâu, tương đương năm 2022. Cần tuyên truyền, vận động người dân bảo quản tài sản, di chuyển ô tô, xe máy đến nơi an toàn, đề phòng thiệt hại do ngập nước”, ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhắc lại bài học kinh nghiệm vừa qua, các tỉnh phía Bắc xảy ra mưa lũ lớn, làm hư hỏng hàng ngàn ô tô, xe máy và tài sản của người dân.

Sau khi kiểm tra tại khu vực đường Mẹ Suốt, Bí thư Thành ủy tiếp tục kiểm tra tại các vị trí xung yếu khác.

Sáng cùng ngày, các lực lượng chức năng tại Đà Nẵng cũng đã khẩn trương đến các khu vực trũng thấp, vùng thường xuyên ngập sâu để hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, di dời đến nơi an toàn trước bão số 12.

Duy Quốc
#Bí thư Đà Nẵng #bão số 12 #Mẹ Suốt #ứng phó thiên tai #di dời dân #xả lũ #ngập lụt #rốn lũ mẹ suốt #chỉ đạo #kiểm tra #phòng chống bão số 12

Xem thêm

Cùng chuyên mục