Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão số 12 tại các điểm xung yếu

TPO - Chiều 22/10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống bão số 12 tại các khu vực xung yếu trên địa bàn thành phố.

Tại "rốn ngập" trên đường Mẹ Suốt, Bí thư Thành ủy yêu cầu các lực lượng rà soát, kiên quyết di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm: "Nếu người dân không chịu đi, chúng ta phải cương quyết cưỡng chế”.



Bí thư Thành ủy đề nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát các hồ thủy lợi, thủy điện, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để xả lũ khoa học, tránh lũ chồng lũ ở hạ lưu gây ngập lụt trên diện rộng.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tại Đà Nẵng đã đến các khu vực trũng thấp, vùng thường xuyên ngập để hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, di dời đến nơi an toàn.

“Trận mưa dự kiến kéo dài, lượng mưa lớn, nhiều khu vực đô thị ngập rất sâu, tương đương năm 2022. Cần tuyên truyền, vận động người dân bảo quản tài sản, di chuyển ô tô, xe máy đến nơi an toàn, đề phòng thiệt hại do ngập nước”, ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhắc lại bài học kinh nghiệm vừa qua, các tỉnh phía Bắc xảy ra mưa lũ lớn, làm hư hỏng hàng ngàn ô tô, xe máy và tài sản của người dân.

Sau khi kiểm tra tại khu vực đường Mẹ Suốt, Bí thư Thành ủy tiếp tục kiểm tra tại các vị trí xung yếu khác.

