Khẩn trương khắc phục sạt lở tại nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng

Duy Quốc
TPO - Ngày 21/10, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã ban hành công điện hỏa tốc gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 5, yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục sự cố sạt lở xảy ra tại Nghĩa trang TP Đà Nẵng.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, do ảnh hưởng của mưa lớn ngày 18/10 vừa qua, tại khu vực phần mộ thai nhi thuộc điểm từng sạt lở năm 2022 của Nghĩa trang TP Đà Nẵng (tại phường Hòa Khánh) đã xuất hiện một điểm đất đá trôi xuống dọc theo đường nước, từ sườn núi xuống khu vực phần mộ.

tp-satlonghiatranghs-10.jpg
Sạt lở tại nghĩa trang TP Đà Nẵng sau đợt mưa lớn ngày 18/10.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả sạt lở đất đá tại nghĩa trang thành phố và xử lý vết nứt núi tại xã Trà Linh, đồng thời hạn chế ảnh hưởng của các đợt mưa lớn sắp tới, Bộ Tổng tham mưu yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát khu vực sạt lở.

Bên cạnh đó, huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn khu vực nghĩa trang và người dân sinh sống lân cận.

tp-satlonghiatranghs-11.jpg
Đất đá sạt lở tràn xuống đường, phủ kín nhiều đoạn đường trong nghĩa trang.

Các lực lượng lên phương án phòng chống, xử lý tại những vị trí dòng chảy chính để tiêu năng khi mưa lớn, hạn chế tối đa khả năng sạt lở có thể tiếp tục xảy ra. Đồng thời cắm biển cảnh báo, hướng dẫn và tổ chức di dời các hộ dân đang sinh sống tại khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Trước đó, như Tiền Phong đã phản ánh trong bài viết “Nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng nguy cơ sạt lở”, sau đợt mưa lớn ngày 18/10, nhiều khu vực trong nghĩa trang đã xuất hiện dấu hiệu nứt lở, đất đá tràn xuống đường, đe dọa an toàn của hàng nghìn ngôi mộ nằm sát sườn đồi. Nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài, nguy cơ sạt lở tại khu vực này sẽ càng gia tăng.

Duy Quốc
