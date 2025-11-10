Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia

TPO - Đoàn công tác đã đến kiểm tra các nội dung, vị trí và nghi thức tổ chức hoạt động trên khu vực cột mốc tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Long Thuận (Tây Ninh).

Sáng 10/11, tại tỉnh Tây Ninh, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2.

Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đại tá Nguyễn Tấn Linh - Phó Tư lệnh Quân khu 7, cùng lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh.

Đoàn công tác đã kiểm tra các nội dung, vị trí và nghi thức tổ chức các hoạt động trên khu vực cột mốc tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Long Thuận.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2, sáng 10/11 tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Lê Tiến

Đại diện các đơn vị báo cáo công tác chuẩn bị.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu kết luận, giao nhiệm vụ.

Trao đổi tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm, những nỗ lực và kết quả bước đầu của các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương trong công tác chuẩn bị.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện toàn bộ công tác chuẩn bị; chủ động khắc phục, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, quá trình tổ chức phải bảo đảm tính trang trọng, hiệu quả, thể hiện sâu sắc tinh thần đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng phía bạn, bảo đảm an toàn tuyệt đối và góp phần tổ chức thành công Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2.

Các hoạt động chuẩn bị đang được các lực lượng, đơn vị chuẩn bị chặt chẽ, kỹ lưỡng. Ảnh: Lê Tiến

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 - năm 2025 được tổ chức trong hai ngày 13 - 14/11 tại tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia). Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu. Đoàn đại biểu Campuchia do Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu.

Trong khuôn khổ giao lưu, nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa diễn ra, như: Chào, tô son cột mốc; trồng cây hữu nghị; diễn tập quân y chung; giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam - Campuchia; lễ kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới; tuần tra chung giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước; lễ khởi công xây dựng công trình hữu nghị trường tiểu học tại tỉnh Svay Rieng; hội đàm và ký kết các văn kiện hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước.