Bộ Quốc phòng giới thiệu Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai

TPO - Ngày 5/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có Thiếu tướng Leang Sovannara - Tùy viên Quân sự Campuchia tại Việt Nam và đại diện một số cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn, phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Đức, giao lưu lần này là một trong những sự kiện, hoạt động đối ngoại quốc phòng trọng điểm năm 2025 của Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước.

Giao lưu dự kiến diễn ra từ ngày 12/11 đến 14/11 tại khu vực biên giới chung hai nước (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam và tỉnh Svay Rieng, Campuchia). Thành công của giao lưu sẽ minh chứng tình đoàn kết, hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam.

Qua các hoạt động giao lưu trực tiếp góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác, nhất là giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước một cách thực chất, hiệu quả, xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Thông tin về chương trình giao lưu, đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) cho biết, các hoạt động chính dự kiến tổ chức tại Việt Nam gồm: Lễ đón chính thức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia; trồng cây hữu nghị; Diễn tập Quân y chung giữa Quân đội hai nước.

Cùng đó là Lễ khánh thành khu bán trú Trường Tiểu học Bến Cầu (ấp Thuận Lâm, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh); Lễ kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa ấp Long Cường (xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) với ấp Ô Tà Mô (xã Mô Nô Rum, huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng, Campuchia); hội đàm và ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng; tham quan Nhà truyền thống Sư đoàn 5 (Quân khu 7).

Tại Campuchia, các hoạt động chính bao gồm: Lễ đón, Lễ tiễn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Lễ chào và tô son Cột mốc chủ quyền 171; trồng cây hữu nghị; tuần tra chung giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước; Lễ khởi công xây dựng công trình hữu nghị Trường tiểu học Sang Sovan (huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng); thăm Trụ sở Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh Svay Rieng.

Trước khi chính thức diễn ra giao lưu, sẽ có các hoạt động như Quân y hai nước phối hợp khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân hai bên biên giới; Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia.

Trong đó, Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Campuchia sẽ có sự tham gia của 30 sĩ quan trẻ thuộc Bộ Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia và 30 sĩ quan trẻ Việt Nam thuộc lực lượng Quân đội, Công an đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới hai nước, đặc biệt là lực lượng Bộ đội Biên phòng.