Việt Nam và Campuchia đối thoại về Chính sách quốc phòng

TPO - Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 8 có ý nghĩa quan trọng, nhằm thiết thực triển khai kết quả cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia vào tháng 2/2025, đồng thời hướng tới Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2.

Sáng 29/10, tại TPHCM, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Campuchia đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 8.

Chủ trì Đối thoại, về phía Việt Nam có: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Phía Campuchia có Đại tướng Chay Saingyun - Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng.

Quang cảnh Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 8. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu khai mạc Đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh: Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 8 có ý nghĩa quan trọng nhằm thiết thực triển khai kết quả cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia vào tháng 2/2025, đồng thời hướng tới Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2, cũng như Nghị định thư về hợp tác quốc phòng song phương giai đoạn 2025 - 2029 và Kế hoạch hợp tác năm 2025 giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Campuchia.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, phát biểu tại Đối thoại.

Ghi nhận các kết quả tích cực về hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian qua, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác tin cậy, toàn diện, thực chất, trọng tâm là các nội dung, gồm: Tăng cường trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; duy trì hiệu quả hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển; tiếp tục viện trợ giúp đỡ lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc phòng.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ quân nhân mỗi nước về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân và Quân đội hai nước; hợp tác pháp luật quân sự, quốc phòng; tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Quân đội hai nước, cũng như giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia...

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Campuchia đã cử đoàn đại biểu cấp cao sang dự và cử khối quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần vào thành công chung của sự kiện.

Đại tướng Chay Saingyun - Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia, phát biểu tại Đối thoại.

Phát biểu tại Đối thoại, Đại tướng Chay Saingyun khẳng định, Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Quốc phòng hai nước lần này là cơ hội để cùng nhau rà soát tiến độ thực hiện Nghị định thư hợp tác 2025 và định hướng hợp tác tiếp tục giữa hai Bộ Quốc phòng. Campuchia tái khẳng định cam kết kiên định trong việc củng cố tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết, láng giềng tốt đẹp và cùng có lợi giữa Quân đội và nhân dân hai nước.

“Chúng tôi tự hào, vui mừng về sự phát triển không ngừng của quan hệ và hợp tác chặt chẽ trên mọi lĩnh vực, bất chấp tình hình an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp và khó lường”, Đại tướng Chay Saingyun nhấn mạnh.

Thay mặt Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia, Đại tướng Chay Saingyun gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam trước những hy sinh, mất mát về người và thiệt hại về nhà cửa, cơ sở hạ tầng công cộng do cơn bão Bualoi gây ra.

Quan chức Bộ Quốc phòng hai nước tham dự Đối thoại.

Tại Đối thoại, hai bên đã cùng nhau trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Kết thúc Đối thoại, hai Trưởng đoàn ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật quân sự, quốc phòng và Biên bản Đối thoại.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Đại tướng Chay Saingyun ký các văn kiện hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước.