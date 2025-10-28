Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 16

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 28/10, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đóng ở TP Đà Nẵng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Việt Nam, và ông Chan Heng Ki - Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Singapore, đồng chủ trì Đối thoại chính sách Quốc phòng Việt Nam-Singapore lần thứ 16.

Phát biểu khai mạc đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết: Năm 2025 chứng kiến dấu mốc lịch sử trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Singapore khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân tới Singapore vào tháng 3/2025. Đây là minh chứng sinh động về quyết tâm chính trị của hai nước trong việc không ngừng củng cố, nâng tầm quan hệ song phương.

a3979d4e-f587-4284-a653-8d16b190f2b4-9369.jpg
Quang cảnh Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 16.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh vai trò quan trọng của ASEAN trong việc định hình và duy trì cấu trúc an ninh khu vực, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các nước thành viên, cũng như giữa ASEAN với các đối tác.

Về Biển Đông, khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển UNCLOS 1982; các cam kết quốc tế, khu vực như Tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Đông (DOC); ủng hộ thúc đẩy sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) một cách thực chất, hiệu quả.

Về tiến trình hợp tác ADMM, ADMM+, khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò và những đóng góp thiết thực, hiệu quả của Singapore đối với tiến trình hợp tác của ADMM, ADMM+. Việt Nam cam kết tiếp tục tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của ADMM và ADMM+ vì hòa bình và ổn định của khu vực.

Tại buổi đối thoại, hai bên đã cùng nhau trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Hai bên đề nghị tăng cường trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; duy trì hiệu quả hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác, giao lưu giữa các lực lượng hải quân, không quân, cảnh sát biển hai nước; nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác ở một số lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu như an ninh mạng, cứu hộ - cứu nạn; tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ quân sự - quốc phòng ASEAN.

8f0425af6b34e66abf25-7381.jpg
967d79eb3770ba2ee361-1150.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và ông Chan Heng Ki tại Đối thoại.

Bộ Quốc phòng Việt Nam mời Bộ Quốc phòng Singapore tiếp tục cử sĩ quan tham gia các Khóa đào tạo tiếng Việt và Khóa Quan chức Quốc phòng quốc tế tại Học viện Quốc phòng. Hoan nghênh các đoàn học viện, nhà trường sang tham quan nghiên cứu tại mỗi nước.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng Singapore và cá nhân Ngài Thư ký Thường trực tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến tổ chức vào năm 2026.

Phát biểu tại Đối thoại, ông Chan Heng Ki chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Đồng thời, ông Chan Heng Ki chia sẻ những thiệt hại, khó khăn khi nhân dân khu vực miền Trung từ Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đang phải chịu cảnh lũ lụt, sạt lở.

Kết thúc Đối thoại, hai Trưởng đoàn ký kết Kế hoạch hợp tác quốc phòng 3 năm giai đoạn 2025 - 2028 và Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo giữa hai Bộ Quốc phòng. Đồng thời, cả hai cùng chứng kiến Lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa lực lượng Hải quân hai nước.

Nguyễn Thành
#Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến #Đối thoại chính sách Quốc phòng #Singapore #chính sách quốc phòng #Hoàng Xuân Chiến #Chan Heng Ki #Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore

