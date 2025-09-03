Đối thoại Chiến lược quốc phòng Việt Nam - Nga lần thứ 8 tại Hà Nội

TPO - Ngày 3/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, và Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ 8.

Tại Đối thoại, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới; kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”.

Về vấn đề Biển Đông, quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển UNCLOS 1982; các cam kết quốc tế, khu vực như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); ủng hộ thúc đẩy sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) một cách thực chất, hiệu quả.

Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga được hai bên tích cực triển khai hiệu quả, đạt nhiều kết quả quan trọng, trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam cũng ủng hộ các hoạt động do Liên bang Nga và Lào chủ trì trong khuôn khổ Nhóm chuyên gia ADMM+ về hành động mìn nhân đạo chu kỳ 2024-2027.

Thời gian tới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin thống nhất, sẽ đề nghị các cơ quan của hai bên tích cực triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết, tập trung vào các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp; thúc đẩy hợp tác đào tạo.

Trưởng đoàn hai nước trao nhau biên bản Đối thoại Chiến lược quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ 8.

Cùng với đó, hai bên tăng cường hợp tác quân binh chủng, hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường; trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn; quân y; hợp tác nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; duy trì phối hợp, tham vấn tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quốc tế về quốc phòng, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin bày tỏ tin tưởng, thành công của Đối thoại Chiến lược quốc phòng lần thứ 8 sẽ góp phần xác định phương hướng để quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam - Liên bang Nga phát triển bền vững, hiệu quả, thiết thực trong thời gian tới.

Cũng tại đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng cảm ơn Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tại Đối thoại, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Huân chương Hữu nghị tặng Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin.

Theo Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến, sự hiện diện của đoàn cùng khối quân nhân Nga tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm, một lần nữa khẳng định vai trò trụ cột của quan hệ hợp tác quốc phòng trong tổng thể quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, đối tác chiến lược toàn diện hai nước, góp phần vào thành công chung của sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, việc Bộ Quốc phòng Việt Nam xây dựng Tượng đài tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô từng tham gia giúp Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, tiếp tục là minh chứng rõ nét quan hệ gắn bó, tình cảm tốt đẹp giữa hai nước, hai Quân đội.