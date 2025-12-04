Ukraine không kích trung tâm điều khiển UAV của Nga ở Vovchansk

TPO - Không quân Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công vào Vovchansk, phá hủy trung tâm điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Nga trong khu vực.

Kênh Telegram Sonnyashnyk hôm thứ Tư (3/12) chia sẻ một đoạn video, đồng thời cho biết Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công vào trung tâm điều khiển máy bay không người lái của Nga bằng bom GBU-62 được trang bị bộ JDAM-ER. Loại bom này cũng đã được các kỹ sư Ukraine điều chỉnh để tích hợp cho máy bay chiến đấu MiG-29.

Vụ không kích của lực lượng Ukraine được dẫn đường bởi một máy bay không người lái trinh sát, hoạt động trên bầu trời Vovchansk.

Quan sát đoạn video có thể thấy quả bom đã đánh trúng một tòa nhà nằm bên cạnh đường sắt, biến nó thành đống đổ nát chỉ trong vài giây.

Báo cáo sơ bộ cho biết, Nga thường xuyên sử dụng trung tâm này để điều phối một số cuộc tấn công vào Ukraine.

GBU-62 là loại bom nặng khoảng 230 kg, dựa trên loại Mk-82 tiêu chuẩn. Trong khi JDAM được biết đến là bộ công cụ chuyển đổi bom không điều khiển thành bom dẫn đường chính xác trong mọi điều kiện thời tiết. Bom trang bị JDAM được dẫn đường bằng hệ thống dẫn đường quán tính tích hợp với định vị GPS.

Sau khi tách khỏi máy bay chiến đấu, JDAM sẽ tự động bám theo tọa độ mục tiêu. Tọa độ mục tiêu có thể được nhập vào dữ liệu máy bay trước khi cất cánh, được phi hành đoàn thay đổi trong chuyến bay trước khi phóng hoặc được tích hợp thông qua liên kết dữ liệu từ thiết bị nhắm mục tiêu trên máy bay. Đường bay của quả bom có ​​thể được lập trình để tấn công mục tiêu ở góc độ mong muốn.

JDAM-ER là phiên bản mở rộng, giúp bom lướt đi sau khi thả, theo quỹ đạo phẳng hơn thay vì rơi thẳng đứng. Điều này cho phép bom tấn công từ khoảng cách an toàn hơn, đặc biệt là khi khu vực mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt hoặc máy bay không thể tiếp cận gần.