Ấn Độ muốn mua thêm 'rồng lửa' S-400 của Nga

Quỳnh Như

TPO - Sau khi đánh giá cao hiệu quả tác chiến của hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf, Ấn Độ bày tỏ mong muốn mua thêm loại vũ khí này và Nga đang xem xét khả năng đáp ứng, quan chức Nga cho biết.

Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Tass trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nga-Ấn Độ, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga (FSMTC) Dmitry Shugayev cho biết: "Các chuyên gia quân sự Ấn Độ đặc biệt quan tâm đến các hệ thống phòng không mới nhất của Nga, vốn đã được chứng minh là rất hiệu quả, Phía Ấn Độ muốn có thêm nhiều hệ thống như vậy".

Quan chức này lưu ý rằng, triển vọng hợp tác đang được thảo luận và hai bên duy trì trao đổi chặt chẽ.

3ece7fd4-efc4-420b-91d2-3ee584f8061b.jpg

Người đứng đầu FSMTC nhắc lại, rằng quân đội Ấn Độ từng đánh giá rất cao hiệu quả của hệ thống tên lửa S-400 Triumf trong Chiến dịch Sindoor. Ngay sau khi chiến dịch kết thúc, Thủ tướng Narendra Modi đã gửi lời chúc mừng tới lực lượng vận hành.

Theo ông Shugayev, ngay cả các viện nghiên cứu hàng đầu phương Tây cũng thừa nhận tính hiệu quả của S-400, đánh giá hiệu quả của hệ thống này đạt mức 90%, so với khoảng 50% của hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất.

Giám đốc FSMTC cho biết thêm, tại hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra ở New Delhi, Ấn Độ và Nga sẽ xem xét các dự án kỹ thuật quân sự mới và thảo luận về việc mở rộng các hợp đồng hiện có.

"Một số dự án mới sẽ được thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh, và khả năng mở rộng các hợp đồng hiện có sẽ được xem xét... Các nội dung thảo luận chủ yếu liên quan đến máy bay, hệ thống phòng không, hợp tác trong công nghệ không người lái và hỗ trợ đóng tàu mới tại các xưởng đóng tàu Ấn Độ", ông Dmitry Shugayev nói.

Hiện Nga và Ấn Độ đang triển khai hàng chục dự án hợp tác quốc phòng quy mô lớn, bao gồm cấp phép sản xuất tiêm kích Su-30MKI, động cơ máy bay, xe tăng T-90S, phát triển tên lửa BrahMos, hiện đại hóa khí tài đã bàn giao trước đây và hợp tác trong nhiều lĩnh vực công nghệ quốc phòng khác.

Theo lời mời của Thủ tướng Shri Narendra Modi, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 4 - 5/12 và tham dự Hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ - Nga lần thứ 23.

Trong thời gian thăm New Delhi, Tổng thống Putin sẽ hội đàm với Thủ tướng Modi. Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu cũng sẽ tiếp đón và tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng nhà lãnh đạo Nga tại Phủ Tổng thống.

Quỳnh Như
Tass
