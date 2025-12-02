Đức sắp triển khai hệ thống phòng không Arrow 3

TPO - Đức chuẩn bị kích hoạt hệ thống tên lửa phòng không Arrow 3 do Israel sản xuất, đánh dấu lần đầu tiên hệ thống này được đưa vào sử dụng bên ngoài Jerusalem. Theo giới quan sát, việc triển khai này mang lại cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lớp phòng thủ tên lửa tầm xa mới, đồng thời cho thấy vai trò lãnh đạo ngày càng tăng của Berlin trong an ninh châu Âu.

Theo Jerusalem Post, Đức sẽ đưa hệ thống tên lửa phòng không Arrow 3 đầu tiên do Israel sản xuất vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong tuần này. Hệ thống đánh chặn tầm xa do Bộ Quốc phòng Israel và Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI) cùng phát triển với sự hỗ trợ của Mỹ, được thiết kế để đánh chặn các mối đe dọa đạn đạo bên ngoài khí quyển.

Các quan chức Đức chưa công bố thời gian kích hoạt chính xác, nhưng giới phân tích đánh giá động thái này là một bước đi quan trọng hướng tới việc củng cố lá chắn tên lửa tầm cao của châu Âu.

Hệ thống tên lửa phòng không Arrow 3.

Thỏa thuận mua sắm hệ thống tên lửa phòng không Arrow 3 được Bộ Quốc phòng Đức và Israel ký kết vào ngày 17/8/2023, với sự chấp thuận của Mỹ theo khuôn khổ Bán hàng Quân sự nước ngoài. Với giá trị khoảng 4 tỷ euro, thỏa thuận này là thương vụ xuất khẩu quốc phòng lớn nhất từ ​​trước đến nay của Israel.

Theo các điều khoản của hợp đồng, Đức sẽ nhận được 4 hệ thống phòng không Arrow 3 hoàn chỉnh. Mỗi hệ thống bao gồm nhiều bệ phóng đánh chặn, tên lửa, radar tầm xa EL/M-2080S Super Green Pine và hệ thống quản lý chiến đấu Citron Tree.

Việc chuyển giao dự kiến ​​sẽ tiếp tục đến năm 2030. Các hệ thống này sẽ tích hợp vào mạng lưới chỉ huy phòng không và phòng thủ tên lửa của NATO, cung cấp một lớp đánh chặn tầm cao chiến lược cho các mối đe dọa tên lửa tầm xa từ bên ngoài biên giới châu Âu.

Hệ thống Arrow 3 là lớp trên cùng trong mạng lưới phòng thủ tên lửa đa tầng, được phát triển chung bởi Israel Aerospace Industries và Boeing, dưới sự chỉ đạo của Tổ chức Phòng thủ Tên lửa Israel và Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ. Hệ thống này được thiết kế đặc biệt để đánh chặn và phá hủy tên lửa đạn đạo trong giai đoạn giữa chuyến bay. Hệ thống sử dụng công nghệ 'hit-to-kill' (truy đuổi - tiêu diệt) - tiêu diệt mục tiêu bằng va chạm trực tiếp thay vì dùng đầu đạn nổ.

Arrow 3 là tên lửa đánh chặn nhiên liệu rắn hai tầng với đầu đạn hạng nhẹ, có thể tự động bắt bám và tiêu diệt mục tiêu ở độ cao trên 100 km. Nó có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung.

Radar EL/M-2080S Super Green Pine của hệ thống cung cấp khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu tầm xa, trong khi trung tâm quản lý chiến đấu Citron Tree cho phép phối hợp tác chiến giữa nhiều khẩu đội pháo và tích hợp liền mạch với mạng lưới chỉ huy và kiểm soát của NATO.