NATO xây dựng 'đám mây tuyệt mật' để hợp nhất dữ liệu chiến trường của Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã phát triển một cơ sở hạ tầng đám mây mới nhằm lưu trữ và xử lý dữ liệu chiến trường của Ukraine. Cơ sở hạ tầng này dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 1/2026, sau khi hoàn tất các quy tắc chia sẻ thông tin nội bộ.

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã tạo ra một lượng dữ liệu khổng lồ từ cảm biến và hoạt động tác chiến mà Kiev muốn chia sẻ với các đồng minh. Tuy nhiên, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hiện thiếu một hệ thống hiệu quả để tiếp nhận và quản lý luồng thông tin này.

Tom Goffus, Trợ lý Tổng thư ký NATO phụ trách hoạt động cho biết, Ukraine có kế hoạch gửi dữ liệu này đến một trung tâm huấn luyện chung ở Ba Lan - nơi hệ thống đám mây mới sẽ đảm nhiệm việc xử lý và có thể được đưa vào vận hành vào tháng 1/2026.

nato.jpg
Ảnh minh họa.

Quan chức này cho biết, các trở ngại còn lại chủ yếu mang tính thủ tục chứ không phải kỹ thuật: "Chúng tôi đã có đủ thiết bị, nhưng vẫn thiếu chính sách bảo mật hệ thống để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi vận hành".

Ông giải thích rằng các công cụ hiện tại của NATO được thiết kế cho mô hình "an ninh tập trung vào mạng" trong khi nỗ lực mới hướng tới "bảo mật tập trung vào đám mây". Thách thức chính là xây dựng một quy trình hệ thống bảo mật để cho phép các thành viên hoàn toàn tin cậy hệ thống này.

Để làm điều đó, NATO sẽ học hỏi mô hình của các nhà cung cấp đám mây lớn của Mỹ, những đơn vị đang vận hành các "đám mây mật" phục vụ an ninh quốc gia cũng như các nỗ lực cải thiện liên lạc an toàn giữa Lầu Năm Góc và các đồng minh.

Thay vì mở rộng các mạng hiện hữu, NATO chọn cách xây dựng nền tảng mới từ đầu nhằm tránh những ràng buộc kỹ thuật và độc quyền của các kiến trúc liên bang hiện tại, vốn gây khó khăn cho việc tích hợp công cụ và cảm biến từ nhiều quốc gia.

Thiết kế này sẽ dựa trên các công nghệ kiến ​​trúc mở, có sẵn trên thị trường, cho phép thiết bị từ nhiều nhà cung cấp hoạt động cùng môi trường. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng cơ sở hạ tầng này phải do chính phủ kiểm soát và sở hữu, còn NATO chỉ đóng vai trò "người gác cổng".

Động thái này diễn ra khi khối lượng dữ liệu chiến trường từ máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, tàu chiến và các nền tảng khác đã làm tăng áp lực buộc quân đội phải truy cập, phân tích và truyền tải thông tin nhanh chóng, bao gồm cả thông tin hỗ trợ y tế.

Trợ lý Tổng thư ký NATO cho biết, tầm nhìn dài hạn của NATO là để các quốc gia thành viên tự trang bị cảm biến, còn liên minh sẽ đảm nhiệm việc hợp nhất và hoàn thiện luồng dữ liệu thông qua một "xương sống thông tin" đặt trên nền tảng đám mây chung, tạo thành một lớp dữ liệu thống nhất mà mọi bên có thể khai thác.

Trước đó, có thông tin cho rằng NATO đã phân bổ gần 40 triệu USD để trang bị cho lực lượng vũ trang Ukraine thiết bị truyền thông vệ tinh, dịch vụ kỹ thuật số an toàn và hỗ trợ các trung tâm đổi mới, bao gồm hệ thống quản lý chiến đấu DELTA - dựa trực tiếp vào kinh nghiệm của Ukraine về công nghệ đám mây và trí tuệ nhân tạo.

