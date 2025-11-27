Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trung Quốc sản xuất tên lửa siêu thanh hiệu suất cao, giá thành thấp

Quỳnh Như

TPO - Một công ty hàng không vũ trụ tư nhân của Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của ngành quốc phòng toàn cầu sau khi tuyên bố bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa siêu thanh hiệu suất cao, giá thành thấp, một bước tiến báo hiệu sự thay đổi lớn trong công nghệ quân sự và sản xuất quốc phòng.

Hôm thứ Ba (25/11), Công ty Lingkong Tianxing Technology có trụ sở tại Bắc Kinh đã phát hành một video giới thiệu tên lửa siêu thanh YKJ-1000. Đoạn video ghi lại hình ảnh tên lửa bay thử nghiệm và tấn công thành công một mục tiêu trong sa mạc.

Theo đại diện công ty, mẫu YKJ-1000 đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt với chi phí chỉ bằng 1/10 so với tên lửa truyền thống. Tên lửa có tầm bắn 500km - 1.300 km, đạt tốc độ Mach 5 - 7 và duy trì hoạt động trong sáu phút.

Trong video, tên lửa được vận chuyển bằng xe tải đến điểm phóng ở sa mạc, sau đó tự động triển khai các bộ ổn định từ bốn góc. Hình ảnh mô phỏng cho thấy tên lửa có khả năng nhận dạng mục tiêu trong khi bay, tự động né tránh mối đe dọa và có thể xuyên thủng các lớp phòng thủ như nhóm tác chiến tàu sân bay hoặc hệ thống phòng không. Đoạn thử nghiệm thực tế cho thấy tên lửa lao dốc và đánh trúng mục tiêu mặt đất.

Đại diện công ty cho biết YKJ-1000 không cần bệ phóng chuyên dụng, có thể triển khai từ các phương tiện cơ động, kể cả trên biển. Vũ khí được thiết kế để tấn công nhanh, chính xác vào mục tiêu giá trị cao nằm sâu trong lãnh thổ đối phương, đồng thời có khả năng trinh sát tốc độ cao nhờ cảm biến độ phân giải lớn và công nghệ truyền dữ liệu thời gian thực.

Trong khi Mỹ đã mất hàng chục năm và hàng chục tỷ USD vào phát triển vũ khí siêu thanh thông qua các tập đoàn như Boeing và Lockheed Martin, nhưng mới chỉ đạt năng lực ban đầu thì sự xuất hiện của các công ty tư nhân Trung Quốc có khả năng sản xuất hàng loạt hệ thống siêu thanh có thể mở ra giai đoạn mới - sự thay đổi về cán cân công nghệ và chiến lược.

Thiết kế YKJ-1000 dựa trên dòng Yunxing trước đây của công ty, với cấu trúc waverider ở phần trên (chứa động cơ tên lửa) và phần dưới dạng hình trụ như tên lửa đẩy thông thường. Lingkong Tianxing tuyên bố họ sở hữu chuỗi công nghệ độc lập gồm khí động học, điều khiển, bảo vệ nhiệt và động cơ đẩy, cùng đầy đủ chứng chỉ công nghiệp quốc phòng. Ngoài phiên bản chuẩn đang sản xuất, công ty đang phát triển biến thể thông minh hơn, tích hợp AI và khả năng tác chiến theo bầy đàn.

Trước đây, phát triển vũ khí chủ yếu do doanh nghiệp nhà nước và các viện nghiên cứu đảm nhiệm. Sự tham gia của công ty tư nhân như Lingkong Tianxing có thể báo hiệu sự mở rộng mô hình, đồng thời nhờ năng lực sản xuất lớn của khu vực tư nhân giúp giảm mạnh chi phí.

Đại diện công ty cho biết, nhiệm vụ cốt lõi của họ là biến công nghệ tiên tiến từ mặt hàng đắt đỏ thành sản phẩm giá thành thấp để triển khai rộng rãi. Bằng việc dùng linh kiện sẵn có như chip ô tô, dây chuyền sản xuất công nghiệp dân dụng và vật liệu xây dựng phổ thông, chi phí chế tạo giảm xuống còn khoảng một phần mười so với chương trình chế tạo tên lửa truyền thống.

Quỳnh Như
SCMP
#tên lửa siêu thanh #Trung Quốc #công nghệ quân sự #Lingkong Tianxing #YKJ-1000 #sản xuất hàng loạt #vũ khí hiện đại

