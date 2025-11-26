Oanh tạc cơ B-52 của Mỹ tăng cường sự hiện diện ở Caribe

TPO - Tàu sân bay hạt nhân USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ đã triển khai các máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornet để hộ tống máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress trong một nhiệm vụ đêm ở Biển Caribe.

Hoạt động diễn ra vào tối thứ Hai (24/11), trong không phận quốc tế trên Biển Caribe, và được mô tả là một phần của các hoạt động thường lệ trong khu vực.

Theo dữ liệu từ Flightradar24, chiếc B-52H cất cánh từ Căn cứ Không quân Minot (Bắc Dakota), bay dọc bờ biển Venezuela trước khi chuyển hướng lên phía bắc và tiến gần khu vực Puerto La Cruz. Việc máy bay được hộ tống bởi hai chiếc Super Hornet từ nhóm tác chiến tàu sân bay được đánh giá là động thái thể hiện sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực Caribe.

Đồng thời với hoạt động trên, một máy bay cảnh báo sớm E-2D Advanced Hawkeye cũng tiến hành các chuyến bay tuần tra. Hệ thống radar AN/APY-9 trên E-2D cho phép giám sát không phận rộng lớn, bao gồm khu vực phía bắc Venezuela. Theo Defense Blog, các hoạt động tuần tra của Mỹ được tăng cường sau khi tàu sân bay USS Gerald R. Ford đi vào vùng trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Miền Nam Mỹ (SOUTHCOM).

Máy bay E-2D, do Northrop Grumman sản xuất và Hải quân Mỹ vận hành, cung cấp khả năng cảnh báo sớm trên không, quản lý không phận và giám sát tầm xa. Trong khi đó, máy bay F/A-18E/F Super Hornet là nòng cốt trên tàu sân bay, linh hoạt trong các nhiệm vụ tấn công, phòng không và tuần tra trên biển.

Sự xuất hiện của các khí tài này cho thấy nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã tham gia đầy đủ vào hoạt động của Mỹ tại Biển Caribe. Các động thái quân sự diễn ra trong bối cảnh Washington đẩy mạnh chiến dịch chống buôn bán ma túy trong khu vực.