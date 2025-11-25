Nga phóng nhiều tên lửa và UAV về phía Ukraine

TPO - Nga đã tiến hành một cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Ukraine với gần 500 vũ khí, trong đó gồm nhiều tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, trong đêm ngày 24, rạng sáng 25/11, các lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn, phóng tổng cộng 486 vũ khí vào Ukraine. Trong đó bao gồm 464 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 22 tên lửa các loại (4 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, 7 tên lửa hành trình Iskander-K, 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 8 tên lửa hành trình Kalibr).

Tính đến 10h ngày 25/11, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 452 mục tiêu, trong đó bao gồm 438 UAV và 14 tên lửa.

Lính cứu hỏa đang dập đám cháy tại một tòa nhà chung cư ở Kiev.

Không quân Ukraine ghi nhận số tên lửa và máy bay không người lái còn lại của Nga đã nhắm trúng vào 15 khu vực, trong khi các mảnh vỡ từ các thiết bị bị bắn hạ rơi xuống 12 địa điểm trên lãnh thổ Ukraine.

Bộ Năng lượng Ukraine mô tả cuộc tấn công đêm qua của Nga là "một cuộc tấn công kết hợp lớn", mục tiêu tấn công là Kiev, Odesa, Chernihiv, Dnipropetrovsk và Kharkiv.

Bộ này cho biết, hơn 40.000 người ở Kiev, 20.000 người ở phía Nam tỉnh Odesa, 13.000 người ở phía Bắc tỉnh Chernihiv, hơn 21.000 người ở tỉnh Dnipropetrovsk và hơn 8.000 người ở phía tỉnh Kharkiv đã bị mất điện vào rạng sáng nay.

Vào thời điểm Nga mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine, Bộ Quốc phòng Romania thông báo đã điều hai máy bay Eurofighter Typhoon của Đức và hai máy bay F-16 Fighting Falcon sẵn sàng chặn thiết bị bay không người lái vào không phận.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một tuyên bố mới nhất cho biết, đêm qua, Nga phóng 22 tên lửa và hơn 460 máy bay không người lái các loại vào Ukraine, phá hủy hàng loạt cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng. Trong đó, các cuộc không kích tập trung chủ yếu ở khu vực Dnipro, Kharkiv, Chernihiv và Cherkasy.



Ông lưu ý, bốn máy bay không người lái đã bay về phía Moldova và Romania.

Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi phương Tây và các đối tác quốc tế tăng cường biện pháp trừng phạt Nga, đồng thời cung cấp thêm tên lửa, hệ thống phòng không bổ sung để Kiev có thể ngăn chặn các cuộc tấn công từ quân đội Nga.