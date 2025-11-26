Mỹ đưa ra tuyên bố về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine

TPO - Quan chức Mỹ cho biết nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine bị hạn chế và không thể tiếp tục vô thời hạn, đồng thời khẳng định những nỗ lực của Washington trong việc chấm dứt xung đột thông qua các biện pháp ngoại giao.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Mỹ không thể cung cấp vũ khí cho Ukraine vô thời hạn trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra với Nga.

"Tổng thống Mỹ đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức vào việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột và những nỗ lực của ông cần được ghi nhận. Mục tiêu chính của ông Trump là chấm dứt xung đột", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt.

Thư ký báo chí Nhà Trắng lưu ý rằng, mặc dù Tổng thống Donald Trump đã ngừng tài trợ cho cuộc xung đột này bằng tiền thuế của người dân, nhưng Mỹ vẫn tiếp tục gửi hoặc bán một lượng lớn vũ khí cho Ukraine thông qua các cơ chế của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

"Chúng ta không thể làm điều đó mãi mãi. Và tổng thống muốn cuộc xung đột này chấm dứt", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt lưu ý.

Bà cũng chỉ ra sự thất vọng của tổng thống Mỹ phản ánh tâm trạng của công chúng Mỹ, những người đang theo dõi sát sao cuộc xung đột Nga - Ukraine. Washington một lần nữa tái khẳng định cam kết chấm dứt xung đột ở Ukraine thông qua các biện pháp ngoại giao.