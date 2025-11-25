Ukraine tấn công cơ sở quân sự trọng yếu của Nga

TPO - Lực lượng Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công tầm xa nhằm vào một số địa điểm quân sự và công nghiệp chiến lược trên lãnh thổ Nga trong đêm 24, rạng sáng ngày 25/11.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết: "Các đơn vị thuộc Lực lượng Tên lửa và Pháo binh phối hợp với Lực lượng Tác chiến đặc biệt, Lực lượng Hải quân và Lực lượng Hệ thống không người lái đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) Bars và tên lửa hành trình Neptune để thực hiện các cuộc tấn công vào nhiều cơ sở chiến lược của Nga".

Ukraine phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Nga trong đêm 24, rạng sáng ngày 25/11.

Tại thành phố Taganrog, tỉnh Rostov, các đợt tấn công đã nhằm vào nhà máy sửa chữa máy bay Beriev và cơ sở sản xuất UAV Atlant Aero - Molniya, nơi ghi nhận hàng loạt vụ nổ và cháy lớn. Nhà máy Beriev đảm nhiệm sửa chữa, hiện đại hóa các khí tài có giá trị cao như máy bay cảnh báo sớm A-50 và máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS.

Cuộc không kích của Ukraine đã nhắm trúng máy bay thử nghiệm A-60 của Nga.



Ukraine cho biết cuộc tấn công có thể đã làm hư hại hoặc phá hủy máy bay thử nghiệm A-60, nền tảng vũ khí laser hiếm hoi của Nga, vốn được đặt cố định tại đây nhiều năm qua.

Ngoài các cơ sở hàng không, lực lượng Ukraine tuyên bố đã tấn công hai mục tiêu năng lượng lớn, gồm cảng dầu Sheskharis ở Novorossiysk - một trong những trung tâm xuất khẩu dầu lớn nhất ở Biển Đen và nhà máy lọc dầu Tuapse ở vùng Krasnodar của Nga.

Thông tin sơ bộ cho biết, tại Novorossiysk, cuộc tấn công đã nhắm vào các cần cẩu nạp dầu dùng để bơm dầu thô vào tàu chở dầu, cũng như một bệ phóng của hệ thống phòng không S-400. Mức độ thiệt hại tại tất cả các địa điểm nói trên vẫn đang được cập nhật.

Trước đó, Không quân Ukraine cũng cho biết, trong đêm ngày 24, rạng sáng 25/11, các lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn, phóng tổng cộng 486 vũ khí vào Ukraine. Trong đó bao gồm 464 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 22 tên lửa các loại (4 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, 7 tên lửa hành trình Iskander-K, 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 8 tên lửa hành trình Kalibr).

Tính đến 10h ngày 25/11, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 452 mục tiêu, trong đó bao gồm 438 UAV và 14 tên lửa.