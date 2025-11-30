Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Đức chi hàng tỷ euro để tăng cường quốc phòng

Quỳnh Như

TPO - Đức đang chuẩn bị phê duyệt gói mua sắm quốc phòng lớn, bao gồm nhiều hợp đồng vũ khí, thiết bị và công nghệ hiện đại, Bloomberg đưa tin.

Theo Bloomberg, tuần tới, Quốc hội Đức có kế hoạch xem xét và phê duyệt khoản phân bổ 2,9 tỷ euro cho 11 hợp đồng liên quan đến hiện đại hóa vũ khí.

Trong đề xuất của Bộ Quốc phòng có đề cập đến việc mua 250.000 khẩu súng trường tấn công G95 từ Heckler & Koch, trị giá 765 triệu euro, cùng nhiều hợp đồng mua máy bay không người lái, tên lửa và các trang thiết bị bổ trợ.

duc.jpg

Giới chức Đức nhấn mạnh, nước này đặt mục tiêu xây dựng quân đội lớn nhất châu Âu trong số các thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thông qua đầu tư công nghệ mới, hệ thống giám sát và vũ khí hiện đại.

Các nhà thầu tiềm năng bao gồm Rheinmetall, Heckler & Koch, Daimler Benz, cũng như các công ty khởi nghiệp Quantum Systems và Helsing, những công ty đang tích cực phát triển nền tảng máy bay không người lái.

Theo kế hoạch, Bộ Quốc phòng sẽ đặt mua 250.000 mô-đun laser cho súng trường từ Rheinmetall Soldier Electronics, trị giá 490 triệu euro. Mercedes-Benz dự kiến nhận hợp đồng cung cấp gần 1.800 xe SUV quân sự, trị giá 379 triệu euro.

Một hợp đồng khác liên quan đến việc mua 191.000 mũ bảo hiểm quân sự với tổng giá trị 346 triệu euro.

Ngoài ra, Đức sẽ mua 750 máy bay không người lái trinh sát chiến thuật từ Quantum Systems trị giá 85 triệu euro. Bộ Quốc phòng cũng đề xuất ký hợp đồng phát triển nền tảng trí tuệ nhân tạo để giám sát sườn phía đông của NATO. Đồng thời, bộ này cũng đang xem xét việc mua sắm tên lửa Kongsberg cho máy bay chiến đấu F-35, ước tính trị giá 445 triệu euro.

Động thái trên nằm trong nỗ lực thúc đẩy hiện đại hóa lực lượng vũ trang Đức, với trọng tâm là phát triển công nghệ máy bay không người lái và các giải pháp số hóa - được coi là yếu tố then chốt giúp nâng cao năng lực tác chiến và khả năng sẵn sàng của quân đội trong trung hạn.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#quân đội #quốc phòng #Đức #vũ khí #UAV #hiện đại hóa #công nghệ #mua sắp quốc phòng

Xem thêm

Cùng chuyên mục