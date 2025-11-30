Đức chi hàng tỷ euro để tăng cường quốc phòng

TPO - Đức đang chuẩn bị phê duyệt gói mua sắm quốc phòng lớn, bao gồm nhiều hợp đồng vũ khí, thiết bị và công nghệ hiện đại, Bloomberg đưa tin.

Theo Bloomberg, tuần tới, Quốc hội Đức có kế hoạch xem xét và phê duyệt khoản phân bổ 2,9 tỷ euro cho 11 hợp đồng liên quan đến hiện đại hóa vũ khí.

Trong đề xuất của Bộ Quốc phòng có đề cập đến việc mua 250.000 khẩu súng trường tấn công G95 từ Heckler & Koch, trị giá 765 triệu euro, cùng nhiều hợp đồng mua máy bay không người lái, tên lửa và các trang thiết bị bổ trợ.

Giới chức Đức nhấn mạnh, nước này đặt mục tiêu xây dựng quân đội lớn nhất châu Âu trong số các thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thông qua đầu tư công nghệ mới, hệ thống giám sát và vũ khí hiện đại.

Các nhà thầu tiềm năng bao gồm Rheinmetall, Heckler & Koch, Daimler Benz, cũng như các công ty khởi nghiệp Quantum Systems và Helsing, những công ty đang tích cực phát triển nền tảng máy bay không người lái.

Theo kế hoạch, Bộ Quốc phòng sẽ đặt mua 250.000 mô-đun laser cho súng trường từ Rheinmetall Soldier Electronics, trị giá 490 triệu euro. Mercedes-Benz dự kiến nhận hợp đồng cung cấp gần 1.800 xe SUV quân sự, trị giá 379 triệu euro.

Một hợp đồng khác liên quan đến việc mua 191.000 mũ bảo hiểm quân sự với tổng giá trị 346 triệu euro.

Ngoài ra, Đức sẽ mua 750 máy bay không người lái trinh sát chiến thuật từ Quantum Systems trị giá 85 triệu euro. Bộ Quốc phòng cũng đề xuất ký hợp đồng phát triển nền tảng trí tuệ nhân tạo để giám sát sườn phía đông của NATO. Đồng thời, bộ này cũng đang xem xét việc mua sắm tên lửa Kongsberg cho máy bay chiến đấu F-35, ước tính trị giá 445 triệu euro.

Động thái trên nằm trong nỗ lực thúc đẩy hiện đại hóa lực lượng vũ trang Đức, với trọng tâm là phát triển công nghệ máy bay không người lái và các giải pháp số hóa - được coi là yếu tố then chốt giúp nâng cao năng lực tác chiến và khả năng sẵn sàng của quân đội trong trung hạn.