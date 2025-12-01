Bloomberg: Ấn Độ có kế hoạch mua chiến đấu cơ Su-57, hệ thống phòng không S-500 từ Nga

TPO - Ấn Độ sẽ thảo luận về việc mua máy bay chiến đấu và hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga trong chuyến thăm New Delhi của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối tuần này, Bloomberg đưa tin.

Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết: "Ấn Độ và Nga có mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và ưu tiên, trong đó các cuộc thảo luận dự kiến ​​sẽ đề cập đến việc mua máy bay chiến đấu Su-57 và phiên bản nâng cấp của hệ thống phòng thủ tên lửa S-500".

Theo nguồn tin, chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Putin sẽ là sự kiện quan trọng trong quan hệ song phương, hai bên dự kiến ​​đạt được các thỏa thuận về sản xuất chung thiết bị quân sự.

Máy bay chiến đấu Su-57.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo, theo lời mời của Thủ tướng Shri Narendra Modi, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 4 - 5/12 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ - Nga lần thứ 23.

Trong thời gian thăm New Delhi, Tổng thống Putin sẽ hội đàm với Thủ tướng Modi. Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu cũng sẽ tiếp đón và tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng nhà lãnh đạo Nga tại Phủ Tổng thống.

Chính phủ Ấn Độ cho biết chuyến thăm là dịp lãnh đạo hai nước rà soát tiến triển trong quan hệ song phương, xác định tầm nhìn tăng cường Quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt ưu tiên, đồng thời trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm.

Su-57 là máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ năm, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển, cũng như chế áp các hệ thống điều khiển máy bay của đối phương.

Điểm mạnh của Su-57 không chỉ là khả năng tàng hình, mà còn là các công nghệ hàng không tiên tiến nhất của Nga hiện nay, như: radar mảng định pha chủ động (AESA), hệ thống hỗ trợ phi công, cũng như hàng loạt cảm biến và vũ khí hàng không hiện đại.

Su-57 có tốc độ tối đa 2.600 km/h, trần bay 20 km, tải trọng vũ khí tối đa của máy bay lên tới khoảng 14 - 16 tấn. Tiêm kích này có 12 điểm treo vũ khí, một số giá treo có thể gắn vũ khí có trọng lượng tối đa 1,5 tấn mỗi quả.

Vũ khí bao gồm tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar hoặc dẫn đường hồng ngoại, tên lửa không đối đất không điều khiển, bom thông thường, bom chùm và súng bắn đạn nổ 30 mm.

Trong khi đó, S-500 là hệ thống phòng không thế hệ mới nhất của quân đội Nga do Tập đoàn phòng không Almaz-Antey phát triển, có khả năng tiêu diệt không chỉ tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo mà còn cả mục tiêu siêu thanh ở độ cao lên tới 200 km.

Ngoài mục tiêu đạn đạo và siêu thanh, S-500 còn có khả năng đánh chặn tất cả các máy bay chiến đấu, bao gồm máy bay tàng hình. Sự xuất hiện của các hệ thống như S-500 cho phép Nga xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp và chống lại hiệu quả các mối đe dọa trong chiến tranh hiện đại.

S-500 sử dụng hai loại tên lửa mới: 77N6-N và 77N6-N1, có thể bay với tốc độ siêu thanh từ 5 đến 7 km/s, tầm bắn 600 km. Những tên lửa này sử dụng phương pháp bắn-tiêu diệt, nghĩa là chúng sẽ tấn công trực tiếp mục tiêu thông qua tác động vật lý thay vì dựa vào đầu đạn phân mảnh.

Ngoài ra, S-500 cũng có thể phóng tên lửa hiện đang được S-400 sử dụng bao gồm: 40N6 có tầm bắn 380 km, 48N6 có tầm bắn 250 km và 9M96 có tầm bắn 120 km.