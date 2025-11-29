Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xuất hiện vụ nổ lớn tại bãi thử tên lửa của Nga

Quỳnh Như

TPO - Mạng xã hội Telegram gần đây lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc một tên lửa rơi và phát nổ gần làng Yasny, thuộc vùng Orenburg, Nga. Giới quan sát nhận định đây có thể là tên lửa đạn đạo liên lục địa UR-100N mang theo đầu đạn lướt siêu thanh Avangard.

Theo kênh Telegram Astra, một đám khói màu tím đã bốc lên trên khu vực Yasny, nơi đặt bãi phóng cùng tên. Người dân địa phương cho rằng tên lửa phát nổ trên không do lỗi trong quá trình phóng.

Yasny là nơi đóng quân của đơn vị tên lửa thuộc Sư đoàn Tên lửa Cờ đỏ Orenburg số 13, trực thuộc Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga. Đây là một trong 11 địa điểm có khả năng phóng tên lửa tầm xa từ mặt đất, bao gồm cả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

Trong khi đó, chuyên trang quân sự Militarnyi cho biết vụ nổ xảy ra khi tên lửa đang bay cao khoảng 200-400m, sau đó mất kiểm soát, phát nổ trên không trung và rơi xuống đất. Nhiên liệu còn lại bốc cháy tạo ra đám mây màu cam lớn, cho thấy loại tên lửa này sử dụng nhiên liệu lỏng.

Bãi thử tại Yasny từng được dùng để phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa R-36M2 Voyevoda của Liên Xô. Từ năm 2019, các hệ thống này dần được thay thế bằng tên lửa mang đầu đạn siêu thanh Avangard. Đến năm 2022, một trung đoàn thuộc Sư đoàn 13 đã trang bị đầy đủ hệ thống Avangard.

Đầu đạn siêu thanh Avangard có thể được triển khai trên hai loại tên lửa: UR-100N của Liên Xô và RS-28 Sarmat của Nga. Tuy nhiên, khả năng vụ nổ liên quan đến RS-28 Sarmat là khó xảy ra, vì mặc dù Nga tuyên bố rằng tên lửa này sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2023, nhưng nó vẫn liên tục gặp phải nhiều sự cố trong các lần phóng thử nghiệm.

Quỳnh Như
Pravda
#Nga #tên lửa #bãi phóng Yasny #UR-100N #Avangard #nổ lớn

