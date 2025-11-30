Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Xuồng không người lái Ukraine tấn công hai tàu chở dầu Nga trên Biển Đen

Minh Hạnh

TPO - Ukraine tuyên bố đã dùng xuồng không người lái tấn công hai con tàu nghi được Nga sử dụng để xuất khẩu dầu nhằm lách lệnh trừng phạt của phương Tây.

dec0516af1dcda2d5c06c36f03e631b5-1.jpg
(Ảnh: Pravda)

Một quan chức an ninh Ukraine ngày 29/11 cho biết, cuộc tấn công là một phần của chiến dịch nhằm vào những con tàu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga. Chiến dịch do Cơ quan An ninh (SBU) và Hải quân Ukraine tiến hành.

Theo SBU, quân đội Ukraine đã tấn công hai chở dầu Nga trên Biển Đen bằng xuồng không người lái Sea Baby. Thời điểm của cuộc tấn công không được tiết lộ.

Hai con tàu - được xác định là Kairos và Virat - đều trống rỗng và đang trên đường đến cảng Novorossiysk, một cảng dầu lớn của Nga.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận, hai tàu chở dầu đã phát nổ gần Eo biển Bosphorus của nước này. Hoạt động cứu hộ thủy thủ đoàn đã được triển khai.

“Cảnh quay cho thấy sau khi bị tấn công, hai tàu chở dầu đều đã hư hại nghiêm trọng và về cơ bản đã ngừng hoạt động. Vụ việc sẽ giáng một đòn mạnh vào hoạt động vận chuyển dầu của Nga”, quan chức SBU cho biết.

Chính quyền Nga chưa bình luận về thông tin này.

Ukraine liên tục kêu gọi các biện pháp quốc tế cứng rắn hơn đối với "hạm đội bóng tối" của Nga, lực lượng mà Kiev cho là đang giúp Mátxcơva xuất khẩu một lượng lớn dầu mỏ và tài trợ cho hoạt động quân sự ở Ukraine, bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây.

Minh Hạnh
Reuters, Pravda
#Nga #Ukraine #tàu chở dầu #xuồng không người lái #Biển Đen #Thổ Nhĩ Kỳ

