Vừa mất chức, cựu trợ lý thân cận của Tổng thống Ukraine xung phong ra trận

TPO - Ông Andrii Yermak - người vừa từ chức Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine - đã xung phong ra trận để chứng minh sự trung thực của bản thân trong bối cảnh ông được cho là có liên quan đến một bê bối tham nhũng.

Ông Andrii Yermak. (Ảnh: Getty Images)

“Tôi là một người trung thực và đàng hoàng. Nhưng tôi đã bị xúc phạm, và phẩm giá của tôi không được bảo vệ, dù tôi đã ở lại Kiev kể từ khi xung đột bùng phát đến nay. Tôi không muốn gây thêm rắc rối cho Tổng thống Zelensky. Tôi sẽ ra trận”, ông Yermak tuyên bố trên tờ New York Post. “Tôi ghê sợ những lời lẽ xúc phạm nhằm vào tôi, và càng ghê sợ hơn trước thái độ thiếu ủng hộ từ những người biết sự thật”.

Ông Yermak không nêu rõ ông dự định gia nhập đơn vị nào hoặc chính xác khi nào ông sẽ lên đường. Sau khi đưa ra phát biểu trên, ông đã ngừng trả lời các cuộc gọi.

Trước đó một ngày, cơ quan điều tra chống tham nhũng của Ukraine đã tiến hành khám xét nhà riêng và văn phòng của ông Yermak. Động thái này có liên quan đến một cuộc điều tra về vụ án tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng.

Cùng ngày, ông Yermak nộp đơn xin từ chức và được Tổng thống Volodymyr Zelensky chấp thuận.

Sự ra đi của ông Yermak đã buộc Tổng thống Zelensky phải sắp xếp lại nhóm đàm phán hòa bình của Ukraine. Theo kế hoạch trước đó, ông Yermak “sẽ lên đường đến Miami (Mỹ) vào ngày 29/11 để đàm phán với nhóm của Tổng thống Mỹ Donald Trump”.

Giờ đây, ông Andrii Hnatov - Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine - sẽ thay thế ông Yermak dẫn đầu phái đoàn Mỹ. Ngoài ra, phái đoàn còn có các đại diện của Bộ Ngoại giao, cơ quan tình báo và ông Rustem Umierov - Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine.

Phái đoàn sẽ đến Mỹ vào cuối tuần để gặp con rể của Tổng thống Trump - Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff để thảo luận về kế hoạch hòa bình.

Các quan chức Ukraine cho biết, mục tiêu của chuyến đi là hoàn tất thỏa thuận giữa Mỹ và Ukraine trước khi ông Witkoff và ông Kushner đến Mátxcơva để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

Một nguồn tin của Axios tiết lộ, việc ông Yermak từ chức "đã khiến các cuộc đàm phán bị gián đoạn”, nhưng sẽ không thay đổi lập trường của Ukraine về việc chấm dứt chiến tranh.

Ủy ban Châu Âu nhận định, cuộc điều tra chống tham nhũng đang diễn ra ở Ukraine, đặc biệt là các cuộc khám xét nhằm vào các quan chức cấp cao, cho thấy các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine đang hoạt động hiệu quả.