Văn phòng trợ lý thân cận của Tổng thống Ukraine bị khám xét

TPO - Cơ quan Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Viện Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng (SAPO) đang tiến hành khám xét văn phòng của ông Andrii Yermak - Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrii Yermak. (Ảnh: Getty Images)

Các phóng viên Pravda đã ghi lại được khoảnh khắc 10 nhân viên NABU và SAPO tiến vào khu văn phòng của ông Yermak sáng sớm 28/11.

Nguyên nhân dẫn đến cuộc khám xét này hiện chưa được tiết lộ.

Chánh Văn phòng Yermak cho biết nơi ở của ông cũng bị khám xét, đồng thời nhấn mạnh ông đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật.

Lực lượng chức năng tiến hành cuộc khám xét sáng sớm 28/11. (Ảnh: Pravda)

Trước đó, ngày 10/11, NABU tuyên bố đã phát hiện một vụ tham nhũng quy mô lớn liên quan đến lĩnh vực năng lượng và công bố bản ghi âm cuộc trò chuyện giữa những người liên quan. Nguồn tin của Pravda cho biết, NABU đã tiến hành khám xét nhà của doanh nhân Tymur Mindich - một đối tác thân thiết của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, và Bộ trưởng Tư pháp lúc đó là ông Herman Halushchenko. Tuy nhiên, ông Mindich đã rời khỏi Ukraine vài giờ trước khi cuộc khám xét diễn ra.

Ngày 25/11, Giám đốc NABU Semen Kryvonos cho biết, vụ án sẽ được mở rộng điều tra, và có khả năng sẽ xuất hiện những nghi phạm mới.

Ông Zelensky công khai ủng hộ các cuộc điều tra đang diễn ra và đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với doanh nhân Mindich. Tuy nhiên, ông bác bỏ lời kêu gọi sa thải ông Yermak, dù ông Yermak đã nhiều lần xuất hiện trên các phương tiện truyền thông liên quan đến cáo buộc tham nhũng.

Vị trí của ông Yermak đã được củng cố vào tuần trước, khi ông được bổ nhiệm làm trưởng đoàn đàm phán Ukraine về đề xuất của Mỹ nhằm giải quyết xung đột với Nga.

Động thái này của ông Zelensky được giới truyền thông coi là một phần trong nỗ lực bảo vệ cấp dưới thân cận Yermak.