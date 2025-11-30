Nhà máy nâng cấp oanh tạc cơ Tu-95 Nga bốc cháy sau đòn không kích của Ukraine

TPO - Các đơn vị thuộc lực lượng phòng vệ Ukraine đã thực hiện thành công cuộc không kích vào một số cơ sở quan trọng của Nga trong đêm ngày 28, rạng sáng 29/11, theo Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine.

(Ảnh: Pravda)

Tại thành phố Taganrog thuộc tỉnh Rostov (Nga), quân đội Ukraine đã tấn công các cơ sở thuộc nhà máy sửa chữa máy bay của Công ty Máy bay Beriev. Nhà máy này được sử dụng để nâng cấp máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và máy bay cảnh báo sớm A-50. Các báo cáo ban đầu cho thấy, một đám cháy đã bùng phát tại một xưởng sửa chữa máy bay Tu-95. Kết quả của cuộc không kích đang được làm rõ.

Cùng ngày, lực lượng phòng vệ Ukraine đã một lần nữa tấn công nhà máy lọc dầu Afipsky ở tỉnh Krasnodar (Nga), nơi chịu trách nhiệm cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga.

Các vụ nổ đã được ghi nhận tại nhà máy, sau đó là một vụ hỏa hoạn. Mức độ thiệt hại từ cuộc tấn công hiện đang được đánh giá.

Về phía Nga, sáng sớm 29/11, máy bay không người lái và tên lửa của nước này đã tấn công các quận ở thủ đô Kiev của Ukraine. Các mảnh vỡ máy bay không người lái rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn.

Đây là vụ tấn công thứ hai vào Kiev trong vòng bốn ngày.

Người đứng đầu cơ quan quân sự Kiev - Tymur Tkachenko - xác nhận đã có các cuộc không kích tại sáu địa điểm vào ngày 29/11.

Hình ảnh được đăng tải trực tuyến cho thấy ít nhất một tòa nhà chung cư bốc cháy, trong khi các đội cứu hộ đang làm việc bên cạnh các tòa nhà bị hư hại và trên những con phố ngổn ngang mảnh vỡ.