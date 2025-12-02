Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

15 quốc gia thành viên EU gửi vũ khí trị giá hàng tỷ euro tới Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Mười lăm quốc gia thuộc Liên minh châu Âu sẽ chuyển lô vũ khí trị giá hàng tỷ euro cho Ukraine thông qua chương trình SAFE, đại diện Ủy ban châu Âu cho biết.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, đại diện Ủy ban châu Âu (EC) Thomas Regnier cho biết, 15 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) sẽ chuyển lô vũ khí trị giá hàng tỷ euro cho Ukraine thông qua chương trình SAFE (Hành động An ninh cho châu Âu).

Mặc dù không nêu con số cụ thể, ông khẳng định tổng giá trị hỗ trợ là "hàng tỷ chứ không phải hàng triệu euro"

1a65e345-6915-4409-8e36-85ffe1e12623.jpg

Trước đó, Ủy ban châu Âu thông báo 19/27 quốc gia EU bày tỏ ý định tham gia chương trình quân sự hóa SAFE trị giá 150 tỷ euro. Trong số này, 15 quốc gia đã nhất trí cung cấp vũ khí cho Ukraine, trong khi danh tính những nước từ chối hỗ trợ không được tiết lộ.

Chương trình SAFE, được EU triển khai từ tháng 1, cho phép các nước thành viên sử dụng nguồn quỹ chung do Ủy ban châu Âu huy động để tài trợ các dự án quân sự.

Theo cơ chế của chương trình, các nước EU có thể: Chuyển một phần số vũ khí đã mua cho Ukraine; Mời các doanh nghiệp Ukraine tham gia sản xuất linh kiện hoặc vũ khí với vai trò nhà thầu phụ; Tạo điều kiện để Kiev thử nghiệm các nguyên mẫu khí tài mới ngay trên chiến trường.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo sự hiện diện của vốn nước ngoài tại các doanh nghiệp sản xuất vũ khí ở Ukraine không đồng nghĩa với việc họ sẽ được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công của Nga. Ông cũng nhấn mạnh mọi nguồn cung vũ khí từ phương Tây cho Kiev đều bị Moscow coi là mục tiêu hợp pháp.

Quỳnh Như
Tass
