Mỹ - Ukraine lạc quan sau cuộc thảo luận hòa bình mới, chờ tín hiệu từ Nga

TPO - Các quan chức Mỹ và Ukraine đã có một cuộc thảo luận mà cả hai bên đều cho là hiệu quả về thỏa thuận hòa bình với Nga. Kết thúc thảo luận, Ngoại trưởng Marco Rubio bày tỏ sự lạc quan, bất chấp những thách thức trong việc chấm dứt cuộc xung đột đến nay đã kéo dài hơn 3 năm.

Toàn cảnh cuộc gặp của phái đoàn Mỹ và Ukraine hôm 30/11. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Rubio đã gặp phái đoàn Ukraine tại Florida hôm 30/11 để tham gia các cuộc thảo luận mà ông cho biết là nhằm tạo ra một con đường để Ukraine có thể duy trì chủ quyền, độc lập.

“Chúng tôi nhận thức được sự khó khăn của việc này, nhưng vẫn lạc quan, đặc biệt là khi chúng tôi đã đạt được tiến triển. Tôi nghĩ có một quan điểm chung rằng đây không chỉ là việc chấm dứt xung đột, mà còn là việc đảm bảo tương lai của Ukraine, một tương lai mà chúng tôi hy vọng sẽ thịnh vượng hơn bao giờ hết”, ông Rubio nói với các phóng viên sau khi các cuộc đàm phán kết thúc.

Các cuộc thảo luận này là bước tiếp theo trong một đợt đàm phán mới, bắt đầu bằng kế hoạch hòa bình của Mỹ. Ukraine và phương Tây cho rằng kế hoạch này có nhiều điều khoản thiên vị Nga.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Jared Kushner - cũng có mặt trong phái đoàn Mỹ. Ông Witkoff sẽ lên đường đến Mátxcơva vào hôm nay (1/12) và dự kiến ​​sẽ gặp gỡ các đối tác Nga.

Từ trái sang: Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump - Jared Kushner. (Ảnh: Reuters)

"Ukraine đang gặp một số vấn đề nhỏ khó khăn", Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hôm 30/11, ám chỉ vụ bê bối tham nhũng mà ông cho là "không có lợi" cho Kiev. Ông nhắc lại quan điểm của mình rằng cả Nga và Ukraine đều muốn chấm dứt xung đột, và cho biết có nhiều khả năng đạt được thỏa thuận.

Người đứng đầu phái đoàn Ukraine - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Rustem Umerov - đã cảm ơn Mỹ vì sự ủng hộ của nước này. “Mỹ đang lắng nghe chúng tôi, đang ủng hộ chúng tôi và đồng hành cùng chúng tôi”, ông nói.

Sau khi gặp phái đoàn Mỹ, ông tuyên bố cuộc họp rất hiệu quả. "Chúng tôi đã thảo luận tất cả các vấn đề quan trọng đối với Ukraine, với người dân Ukraine, và Mỹ đã hết sức ủng hộ", ông Umerov nói.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine - Rustem Umerov (giữa). (Ảnh: Reuters)

Giới lãnh đạo Ukraine đang đối mặt với khủng hoảng chính trị nội tại do cuộc điều tra tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời đang tìm cách phản đối các điều khoản hòa bình được cho là thân thiện với Nga, trong khi các lực lượng Nga đang tiến lên trên tuyến đầu.

Tuần trước, ông Zelensky đã cảnh báo người dân Ukraine - những người đang phải chịu đựng tình trạng mất điện trên diện rộng do các cuộc không kích của Nga vào hệ thống năng lượng - rằng Ukraine đang ở thời điểm khó khăn nhất từ ​​trước đến nay, nhưng ông cam kết sẽ không ký kết một thỏa thuận bất lợi cho Kiev.

"Như một nhà khí tượng học vẫn nói, việc dự báo vốn dĩ rất khó khăn vì bầu khí quyển là một hệ thống hỗn loạn, mà những thay đổi nhỏ có thể dẫn đến hậu quả lớn", Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Ukraine - Sergiy Kyslytsya, cũng là một thành viên của phái đoàn đàm phán - viết trên mạng xã hội X từ Mỹ hôm 30/11.