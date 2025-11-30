Sương mù bao phủ dày đặc, Ukraine chật vật xoay xở ở Pokrovsk

TPO - Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 thuộc Lực lượng Tấn công Đường không Ukraine cho biết, rằng sương mù dày đặc đã làm hạn chế tầm nhìn và khiến việc bảo vệ Pokrovsk, một thành phố chiến lược thuộc Donetsk, trở nên khó khăn hơn.

Trong một thông báo chính thức, Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 cho biết: “Các hoạt động phòng thủ tại Pokrovsk đã trở nên khó khăn hơn do thời tiết xấu. Hoạt động của các đơn vị Ukraine, đặc biệt là trinh sát trên không, đã bị cản trở nghiêm trọng bởi sương mù dày đặc bao phủ thành phố suốt cả ngày. Tầm nhìn hạn chế khiến việc phát hiện và tấn công đối phương trở nên khó khăn hơn”.

Sương mù bao phủ Pokrovsk. (Nguồn: Pravda)

Tận dụng tình hình này, lực lượng Nga đã nhanh chóng tập hợp lực lượng, tạo chỗ ẩn nấp trong các khu vực đô thị và chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiếp theo.

Để đối phó, các đơn vị thuộc Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 tiếp tục tiến hành trinh sát trên không, điều chỉnh hỏa lực và tấn công lực lượng Nga bất chấp điều kiện thời tiết bất lợi.

Quân đoàn cũng đã công bố một video cho thấy những khó khăn trong việc phát hiện và loại bỏ lực lượng Nga dưới điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.