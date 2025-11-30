Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tăng tốc đàm phán hòa bình: Tổng thống Ukraine thăm Pháp, cử phái đoàn đến Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo, phái đoàn do Thư ký Hội đồng An ninh Rustem Umerov dẫn đầu đang trên đường đến Mỹ để tiếp tục đàm phán về một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga. Cùng lúc đó, Tổng thống Zelensky sẽ đến Pháp để gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

3uzjbzhqj5nule2qbpb2oksbzu.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Ông Umerov được giao phụ trách phái đoàn Ukraine sau khi trưởng phái đoàn trước đó - Chánh Văn phòng Tổng thống Andriy Yermak - từ chức vào ngày 28/11.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Jared Kushner - sẽ gặp các quan chức Ukraine vào ngày 30/11 tại Florida, một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Reuters.

Tổng thống Zelensky cho biết, ông kỳ vọng những điều khoản đã được thống nhất trong cuộc gặp Mỹ - Ukraine tại Geneva trước đó sẽ được thông qua và công bố tại cuộc gặp hôm nay.

“Ông Umerov đã chuẩn bị một báo cáo. Nhiệm vụ của ông ấy rất rõ ràng: Vạch ra các bước cần thiết để chấm dứt xung đột một cách nhanh chóng”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Ukraine đang phải đối mặt với áp lực đáng kể từ Washington để đồng ý với các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình, trong khi Tổng thống Zelensky đang đối mặt với tình hình chính trị và quân sự khó khăn nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

Dự kiến, Tổng thống Zelensky sẽ đến Paris vào ngày 1/12 để gặp người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, chỉ hai tuần sau chuyến thăm trước đó.

Theo thông cáo chính thức về chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo sẽ "trao đổi quan điểm về các điều kiện cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài, dựa trên các cuộc thảo luận tại Geneva, kế hoạch của Mỹ và sự phối hợp chặt chẽ với các đối tác châu Âu”.

Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine trong khuôn khổ Liên minh Thiện chí.

Chuyến thăm Pháp trước đó của Tổng thống Ukraine diễn ra ngày 17/11. Trong chuyến thăm, một thỏa thuận đã được ký kết, theo đó Ukraine sẽ mua tới 100 máy bay chiến đấu Rafale.

Ông Zelensky cũng tuyên bố Ukraine sẽ nhận được tám hệ thống phòng không SAMP/T từ Pháp.

Minh Hạnh
Pravda, Reuters
#Nga #Ukraine #đàm phán hòa bình #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #Mỹ

