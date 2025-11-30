Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ: Xả súng tại tiệc sinh nhật, nhiều người thiệt mạng

Minh Hạnh

TPO - Ít nhất 14 người đã bị bắn tại một buổi gặp mặt gia đình ở Stockton (bang California, Mỹ). Nhiều người trong số đó đã thiệt mạng.

californiashooting2-176448263952.jpg
Cảnh sát phong tỏa hiện trường. (Ảnh: AP)

Phó Thị trưởng Stockton - Jason Lee - cho biết, vụ nổ súng xảy ra tối 29/11 (giờ Mỹ) tại tiệc sinh nhật của một em nhỏ ở nhà hàng Dairy Queen.

14 người đã bị trúng đạn, và bốn người đã thiệt mạng. Các nạn nhân từ trẻ vị thành niên đến người lớn đã được đưa đến các bệnh viện địa phương.

Vụ việc hiện đang được điều tra, nên thông tin vẫn còn hạn chế. Nhưng dấu hiệu ban đầu cho thấy đây có thể là một vụ tấn công có chủ đích.

Thông tin về nghi phạm hiện chưa được tiết lộ. Cảnh sát chưa bắt giữ bất kỳ nghi phạm nào.

Stockton là một thành phố với khoảng 320.000 cư dân ở California, nằm cách Sacramento khoảng 45 dặm về phía nam.

Minh Hạnh
Reuters, ABC News
#xả súng #Mỹ #tiệc sinh nhật #thương vong

