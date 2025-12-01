Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Vụ cháy chung cư Hồng Kông (Trung Quốc): Lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm nhiều thi thể

Minh Hạnh

TPO - Tính đến ngày 30/11, số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại khu nhà ở Wang Fuk Court (Hồng Kông, Trung Quốc) đã tăng lên 146 người. Tuy nhiên, con số thương vong được dự đoán chưa dừng lại ở đó vì khoảng 150 người vẫn đang mất tích.

0a94cd2899d2950a4c59a8d2ad34e126.jpg
Hiện trường vụ cháy ngổn ngang giàn giáo tre. (Ảnh: Reuters)

Các nhân viên thuộc Đơn vị Xác định Nạn nhân Thảm họa đã tìm thấy thêm nhiều thi thể khi mở rộng tìm kiếm sang ba tòa nhà cao tầng khác tại khu nhà ở Wang Fuk Court.

“Tính đến 16h ngày 30/11, số người tử vong đã tăng lên 146 người. Chúng tôi không thể loại trừ khả năng có thêm thương vong”, một quan chức cảnh sát Hồng Kông - Tsang Shuk-yin - cho biết tại cuộc họp báo.

Indonesia xác nhận, 7 công dân nước này đã thiệt mạng trong vụ việc. Philippines cho biết một công dân của họ bị thương nặng, một người khác được xác nhận mất tích.

Trước đó cùng ngày, hơn 1.000 người từ khắp các thành phố của Trung Quốc đã đổ về khu nhà ở Wang Fuk Court để tưởng niệm các nạn nhân xấu số của vụ hỏa hoạn. Sổ tang đã được đặt tại 18 địa điểm xung quanh Hồng Kông để người dân đến gửi lời chia buồn.

Trưởng đặc khu Hồng Kông (Trung Quốc) John Lee cùng các quan chức và công chức, tất cả đều mặc đồ đen, đã dành ba phút mặc niệm vào sáng sớm 29/11 bên ngoài các văn phòng chính quyền trung ương, nơi cờ được treo rủ.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới tất cả những người đã mất đi người thân và những người hiện đang sống trong nỗi bàng hoàng và bất an", Vua Charles của Anh cho biết trong một tuyên bố về "thảm kịch kinh hoàng".

p7wvqqmcmbo5zo3fe6hwxckzvq.jpg
4rgkftszjbkcrhiukx2775wtii.jpg
Người dân Trung Quốc tưởng nhớ các nạn nhân của vụ cháy. (Ảnh: Reuters)

Lãnh đạo Sở Nội vụ Hồng Kông - Alice Mak - cho biết các hoạt động tìm kiếm có thể mất từ ​​ba đến bốn tuần. Các tòa nhà được tìm kiếm hôm 29/11 là những tòa nhà ít bị hư hại nhất.

Chính quyền địa phương đã thành lập một đội đặc nhiệm điều tra liên ngành để tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy. Tổng cộng 11 người đã bị bắt vì liên quan đến vụ hỏa hoạn. Trong đó có 3 người thuộc Prestige Construction, một công ty được chính phủ xác định là đã thực hiện bảo trì khu nhà Wang Fuk Court trong hơn một năm.

Sở Xây dựng Hồng Kông đã đình chỉ toàn bộ hoạt động tại 28 dự án do Prestige quản lý vì lo ngại về an toàn, và ra lệnh cho các nhà thầu dừng thi công tại hai công trường khác.

Hệ thống báo cháy có vấn đề?

Đám cháy tại Wang Fuk Court bùng phát chiều 26/11 và nhanh chóng thiêu rụi bảy trong số tám tòa nhà 32 tầng. Các tòa nhà vốn được bao bọc bằng giàn giáo tre và lưới xanh, cùng với lớp cách nhiệt bằng xốp để phục vụ cho việc cải tạo.

Đây là vụ cháy chết chóc nhất ở Hồng Kông kể từ năm 1948, khi 176 người thiệt mạng trong một vụ cháy nhà kho.

Chính quyền cho biết, hệ thống báo cháy tại khu nhà ở Wang Fuk Court, nơi có hơn 4.600 người sinh sống, hoạt động không bình thường.

Tháng 9/2024, người dân Wang Fuk Court đã bày tỏ lo ngại về vấn đề phòng cháy trong quá trình cải tạo, bao gồm cả khả năng bắt lửa của lưới bảo vệ màu xanh lá cây mà các nhà thầu sử dụng để che giàn giáo tre. Sau đó, các cư dân được chính quyền thông báo rằng họ phải đối mặt với "nguy cơ hỏa hoạn tương đối thấp".

Minh Hạnh
Reuters, Straitstimes
#Hồng Kông #Trung Quốc #cháy chung cư #Wang Fuk Court #điều tra

