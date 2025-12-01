Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Tên lửa mới của Triều Tiên có nhiều nét tương đồng vũ khí phương Tây

Quỳnh Như

TPO - Các trang quân sự uy tín thế giới đang lan truyền các bức ảnh cho thấy Triều Tiên đã phát triển nhiều loại tên lửa mới. Đáng chú ý, thiết kế của chúng có nhiều nét tương đồng với tên lửa tầm xa Storm Shadow và Brimstone của Anh, cũng như tên lửa Taurus KEPD 350 và IRIS-T của Đức.

Theo trang tin quân sự Militarnyi, các loại vũ khí này đã được trưng bày tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Không quân Triều Tiên, tổ chức tại sân bay Kalma hôm 28/11.

Theo các bức ảnh được công bố, mẫu tên lửa mới của Triều tiên có nhiều nét tương đồng với tên lửa Storm Shadow của liên doanh Pháp/Anh, một số đặc điểm như đầu dò hồng ngoại được gắn ở phần mũi cũng gợi sự liên tưởng đến tên lửa Taurus KEPD 350 của Đức.

st.jpg
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại căn cứ không quân Kalma, phía sau là máy bay tấn công Su-25 mang theo các loại tên lửa tương tự Storm Shadow và Brimstone.

Ngoài ra, các bức ảnh cũng ghi nhận sự xuất hiện của một loại tên lửa có hình dáng gần giống Brimstone của Anh. Chúng được lắp trên cụm giá phóng ba ray, tương tự hệ thống trang bị trên tiêm kích Typhoon.

irt.jpg
Tên lửa mới có đầu dò hồng ngoại được lắp trên máy bay chiến đấu MiG-29.

Một mẫu tên lửa khác được đánh giá có cấu hình khí động học tương tự IRIS-T của Đức. Dựa trên phân tích hình ảnh, loại tên lửa này sở hữu đầu dò hồng ngoại và kích thước tương đương các dòng tên lửa không đối không tầm ngắn đang được sử dụng trên thế giới.

Mặc dù có nhiều điểm tương đồng về thiết kế, tuy nhiên Triều Tiên không công bố bất kỳ dữ liệu kỹ thuật, thông số chính thức hay xác nhận nào về khả năng hoạt động của các vũ khí được trưng bày. Hiện cũng chưa có video về các vụ phóng thử hay trình diễn trên không.

Các tên lửa mới trưng bày đã được trang bị trên máy bay mang số hiệu "99" và "57", cả hai đều là biến thể của máy bay tấn công Su-25 thời Liên Xô.

Nếu các tên lửa này đi vào hoạt động và được đưa vào sản xuất hàng loạt, sẽ là bước tăng cường đáng kể cho năng lực tấn công từ trên không của Triều Tiên. Các hệ thống như vậy có thể được tích hợp trên các máy bay như MiG-29, vốn là nòng cốt trong phi đội chiến đấu cơ hiện đại của Bình Nhưỡng với khoảng 35 chiếc.

Quỳnh Như
Militarnyi
#Triều Tiên #tên lửa #quân sự #Kim Jong-un #không quân #vũ khí mới #phương Tây

