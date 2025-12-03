Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lầu Năm Góc ngừng liên lạc với Đức về vấn đề Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Quan chức Đức cho biết, Lầu Năm Góc đã ngừng trao đổi với Bộ Quốc phòng Đức, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến Ukraine.

Trung tướng Christian Freuding - Tư lệnh Lục quân Đức (trước đây phụ trách công tác viện trợ cho Ukraine) trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Atlantic tiết lộ: "Lầu Năm Góc đã ngừng liên lạc với Bộ Quốc phòng Đức, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến Ukraine".

Quan chức này lưu ý, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không thông báo cho Berlin trước khi dừng một số đợt chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Vì vậy, ông buộc phải nhờ đến Đại sứ quán Đức tại Washington để tìm kiếm thông tin, thông qua việc liên hệ với một số nhân sự tại Lầu Năm Góc.

2abb857e-2a1c-478a-8ab1-0d3c3bd99bf7.jpg

Được biết trước đó, trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio cho biết Washington mong muốn giải quyết xung đột Nga - Ukraine càng sớm càng tốt và đảm bảo một nền hòa bình lâu dài.

Washington đã đề xuất kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm cho Ukraine. Tuy nhiên, văn bản này gây tranh luận tại Kiev và trong số các đồng minh châu Âu, những bên muốn điều chỉnh đáng kể nội dung kế hoạch. Ngày 23/11, các quan chức Mỹ và Ukraine đã tổ chức tham vấn tại Geneva. Sau đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố kế hoạch hòa bình đã được hoàn thiện theo hướng tính đến lập trường của cả Moscow và Kiev, đồng thời cho biết số lượng điều khoản đã được rút gọn xuống còn 22.

Vào ngày 30/11, các quan chức Mỹ và Ukraine tiếp tục tổ chức các cuộc tham vấn tại Florida, thảo luận về những biện pháp chấm dứt xung đột, giải quyết lâu dài các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế và an ninh, triển vọng tổ chức bầu cử ở Ukraine và vấn đề lãnh thổ.

Theo kế hoạch, ngày 2/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, để thảo luận về hướng giải quyết cho cuộc xung đột Ukraine, bao gồm cả những đề xuất mà Mỹ đưa ra.

Quỳnh Như
Tass
