Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ấn Độ thuê tàu ngầm hạt nhân của Nga

Quỳnh Như

TPO - Ấn Độ chi khoảng 2 tỷ USD để thuê một tàu ngầm hạt nhân từ Nga, hoàn tất việc bàn giao tàu sau gần một thập kỷ đàm phán. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Vladimir Putin có chuyến thăm New Delhi trong tuần này, theo Economic Times.

Tờ Economic Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Ấn Độ đã ký thỏa thuận thuê tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Akula của Nga trị giá khoảng 2 tỷ USD.

Theo nguồn tin, các cuộc đàm phán cho thuê tàu ngầm tấn công đã kéo dài gần mười năm. Hai bên hiện đã thống nhất các thỏa thuận, đại diện Ấn Độ đã đến thăm xưởng đóng tàu Nga vào tháng 11 để hoàn tất giá cả và các điều khoản.

india.jpg

Theo các điều khoản cho thuê, tàu ngầm tấn công của Moscow sẽ không được sử dụng trong trường hợp xung đột. Nguồn tin cho biết, tàu ngầm sẽ giúp Ấn Độ đào tạo thủy thủ và tích lũy kinh nghiệm vận hành tàu ngầm hạt nhân trong quá trình New Delhi tự đóng tàu.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân vượt trội hơn hẳn so với tàu ngầm diesel-điện. Tàu ngầm hạt nhân có kích thước lớn, có thể lặn lâu hơn và êm hơn, khiến chúng khó bị theo dõi, đặc biệt là khi tuần tra các khu vực rộng lớn. Ấn Độ hiện đang vận hành 17 tàu ngầm chạy bằng năng lượng diesel.

Các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thường được sử dụng cho mục đích răn đe chiến lược.

Ấn Độ cũng đang chuẩn bị chế tạo tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, được thiết kế để phá huỷ và tiêu diệt tàu ngầm, tàu nổi của đối phương.

Tàu ngầm lớp Akula có chiều dài gần 172 m, rộng 25,5 m và lượng giãn nước khi chìm 48.000 tấn. Tàu được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân OKB-650 có công suất tổng cộng gần 100.000 mã lực cho phép nó di chuyển với vận tốc 44 km/h khi nổi và gần 50 km/h khi lặn.

Akula trang bị tên lửa R-39 - loại tên lửa đạn đạo ba tầng cỡ lớn dài 16 m, nặng 84 tấn, tầm bắn gần 7.210 km. Một quả R-39 chứa 10 đầu đạn hạt nhân, mỗi đầu đạn có sức công phá 100 kiloton (tương đương 100.000 tấn thuốc nổ TNT) và có khả năng tấn công nhiều mục tiêu độc lập.

Quỳnh Như
Economic Times
#Ấn Độ #tàu ngầm hạt nhân #Nga #đàm phán #quân sự #tăng cường lực lượng

Xem thêm

Cùng chuyên mục