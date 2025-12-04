Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Ukraine tập kích 'mắt xích' quan trọng trong chuỗi sản xuất tên lửa Nga

Quỳnh Như

TPO - Máy bay không người lái Ukraine ngày 4/12 đã tấn công nhà máy hóa chất Nevinnomysskiy Azot, một cơ sở có liên quan đến chuỗi sản xuất vật liệu nổ và nhiên liệu tên lửa rắn của Nga.

Trong đêm 3, rạng sáng ngày 4/12, hàng loạt vụ nổ lớn đã được ghi nhận gần nhà máy Nevinnomysskiy Azot, thành phố Nevinnomyssk, thuộc vùng Stavropol. Đây được coi là một trong những doanh nghiệp hóa chất lớn nhất miền Nam nước Nga.

Thống đốc khu vực Vladimir Vladimirov sau đó đã xác nhận vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Nevinnomyssk, đồng thời khẳng định không có thương vong và thiệt hại.

Một đám cháy được ghi nhận tại Nevinnomysskiy Azot sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Đây không phải là lần đầu tiên máy bay không người lái tấn công cơ sở này. Nhà máy đã từng bị tấn công vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8 năm nay. Sau cuộc tấn công vào tháng 6, hoạt động tại nhà máy đã tạm thời bị đình chỉ.

Nevinnomysskiy Azot thuộc tập đoàn EuroChem, đóng vai trò là nhà cung cấp các thành phần hóa học cho NPO Iskra - một nhà phát triển và sản xuất lớn về động cơ tên lửa nhiên liệu rắn cũng như các bộ phận khác cho hệ thống tên lửa.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cung cấp nguyên liệu thô dùng để sản xuất thuốc nổ mạnh, bao gồm RDX và HMX cho nhà máy Sverdlov ở Dzerzhinsk, sau đó được dùng để sản xuất đạn pháo và đầu đạn tên lửa.

Hiện, phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Trong một tuyên bố mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong đêm ngày 3, rạng sáng 4/12, Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 76 máy bay không người lái của Ukraine trên 14 khu vực.

Theo bộ này, số lượng UAV bị bắn hạ nhiều nhất là 21 chiếc ở bán đảo Crimea; tiếp theo là 16 chiếc ở Rostov; 14 chiếc ở vùng Stavropol; 7 chiếc ở vùng Belgorod; 4 chiếc ở Bryansk...

Quỳnh Như
