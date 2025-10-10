Chủ tịch nước cử Thiếu tá Lê Vinh Hoàng tới Phái bộ UNMISS

TPO - Theo quyết định của Chủ tịch nước, trong lần thứ hai đảm nhiệm sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Thiếu tá Lê Vinh Hoàng sẽ thực hiện nhiệm vụ với vị trí Quan sát viên quân sự tại Phái bộ UNMISS.

Ngày 10/10, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ) tại Phái bộ UNMISS ở Cộng hòa Nam Sudan.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Thiếu tá Lê Vinh Hoàng.

Dưới sự chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ, buổi lễ có sự tham dự của các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng.

Thiếu tá Lê Vinh Hoàng (SN 1987) từng công tác tại Lữ đoàn 229 thuộc Binh chủng Công binh và đã được triển khai tại Phái bộ gìn giữ hòa bình MINUSCA ở Cộng hòa Trung Phi trong nhiệm kỳ một năm (2022-2023), trên cương vị Sĩ quan phân tích thông tin tình báo.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng Thiếu tá Lê Vinh Hoàng chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Nam Sudan; đồng thời ghi nhận và biểu dương Cục GGHB Việt Nam cùng các đơn vị liên quan đã làm tốt công tác chuẩn bị, huấn luyện và tạo nguồn nhân lực cho nhiệm vụ quan trọng này.

Thiếu tá Lê Vinh Hoàng cho biết, tại Phái bộ UNMISS, anh sẽ thường xuyên nghiên cứu, đánh giá tình hình để chủ động bảo đảm an ninh, an toàn và xử trí kịp thời các tình huống khi thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị.



Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, mới đây, hai thê đội Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4 đã lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ. Qua đó mở rộng số lượng, chất lượng của lực lượng GGHB của Việt Nam, nâng lên thành hơn 1.300 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được Bộ Quốc phòng triển khai theo cả hình thức cá nhân và đơn vị.

Giao nhiệm vụ cho Thiếu tá Lê Vinh Hoàng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt nhiệm kỳ công tác, bởi tình hình an ninh tại khu vực Nam Sudan gần đây rất phức tạp, khó lường, giao tranh, không kích liên tục xảy ra.

Đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia nhiệm vụ quốc tế, Thiếu tá Hoàng phải luôn giữ gìn tác phong, lời nói và hành động chuẩn mực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động học hỏi và hợp tác với đồng nghiệp quốc tế, tự tin thể hiện bản lĩnh, năng lực chuyên môn.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu giao nhiệm vụ cho Thiếu tá Lê Vinh Hoàng.

Qua đó, lan tỏa được những phẩm chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, của người lính Bộ đội Cụ Hồ, cũng như hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam để người dân, chính quyền nước sở tại, đồng nghiệp và bạn bè quốc tế tin yêu, trân trọng.

Đối với Cục GGHB Việt Nam, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để Thiếu tá Hoàng làm tốt mọi công tác chuẩn bị; đồng thời đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn và chế độ chính sách cho Thiếu tá Hoàng trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng lưu ý việc duy trì hiệu quả lực lượng đang triển khai luân phiên, thay thế hằng năm hiện nay; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ huy, chỉ đạo và điều hành toàn bộ lực lượng ngoài địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.