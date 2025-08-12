Australia tặng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam gói viện trợ trị giá 240 nghìn USD

TPO - Chính phủ Australia đã tặng Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam gói viện trợ trị giá 240 nghìn USD, gồm các trang thiết bị và vật tư chuyên dụng nhằm nâng cao năng lực triển khai và huấn luyện của lực lượng GGHB Việt Nam.

Chiều 12/8, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Phó Tổng thư ký Quốc phòng Australia Hugh Jeffrey, đồng chủ trì Lễ bàn giao vật tư, trang thiết bị do Chính phủ Australia tài trợ cho Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam. Cùng tham dự có các đại biểu quan khách Australia và lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và Phó Tổng thư ký Quốc phòng Australia Hugh Jeffrey tham quan máy san bánh lốp Changlin GD555 - một trong số các trang thiết bị được Chính phủ Australia viện trợ.

Theo Cục GGHB Việt Nam, Australia là một trong những đối tác chủ chốt và nhiều lần cung cấp hỗ trợ thiết thực, bền vững nhằm nâng cao năng lực triển khai và huấn luyện của lực lượng GGHB Việt Nam.

Trong đó, gói viện trợ trị giá 240 nghìn USD lần này gồm các trang thiết bị và vật tư chuyên dụng phục vụ công tác huấn luyện và chuẩn bị lực lượng. Gói viện trợ lần này bao gồm 2 xe Toyota Hilux 4x4; 1 máy san bánh lốp Changlin GD555; 10 túi đựng đồ dùng đeo vai; 100 bộ chăm sóc cá nhân cho nữ và 300 bộ chăm sóc cá nhân cho nam…

Việc tiếp nhận và đưa vào sử dụng các trang thiết bị nói trên sẽ góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm công tác hậu cần - kỹ thuật, phục vụ hiệu quả cho các hoạt động triển khai lực lượng tới các Phái bộ GGHB của Liên Hợp Quốc (LHQ).

Các trang thiết bị này còn hỗ trợ thiết thực cho công tác đào tạo, tổ chức hội thảo, diễn tập, trao đổi chuyên môn quốc tế và các hoạt động chuyên ngành tại Cục GGHB Việt Nam.

Gói viện trợ của Chính phủ Australia lần này là những trang thiết bị, vật tư rất thiết thực.



Phát biểu tại lễ bàn giao, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá, những năm qua, quan hệ quốc phòng nói chung và trong lĩnh vực GGHB LHQ nói riêng giữa Việt Nam và Australia đã có nhiều phát triển tích cực và hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cho lực lượng GGHB Việt Nam.

Điển hình là các khóa đào tạo ngoại ngữ, huấn luyện vận chuyển y tế đường không và quy tắc sử dụng vũ lực, chia sẻ kinh nghiệm về đảm bảo sức khỏe tâm thần và bảo vệ lực lượng cũng như vai trò của phụ nữ trong hoạt động này, hỗ trợ một số phương tiện phục vụ huấn luyện GGHB LHQ.

Đặc biệt, từ 2018 đến nay, hằng năm máy bay C-17 của Không quân Hoàng gia Australia đã hỗ trợ vận chuyển nhân sự và trang thiết bị của Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam đến phái bộ.

Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, gói viện trợ của Chính phủ Australia lần này là những trang thiết bị, vật tư rất thiết thực, qua đó tiếp tục khẳng định tình cảm, sự hỗ trợ chân thành và mối quan hệ tốt đẹp giữa Bộ Quốc phòng hai nước, đồng thời góp phần hỗ trợ công tác huấn luyện cho lực lượng GGHB LHQ của Việt Nam.

“Điều này cho thấy, Australia luôn là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực GGHB LHQ. Đồng thời, Australia cũng là quốc gia duy nhất đến nay Việt Nam ký kết Thỏa thuận Đối tác GGHB ở cấp Chính phủ vào tháng 3/2024”, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định.

Quang cảnh lễ bàn giao.