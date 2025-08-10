Ngày cuối tuần ý nghĩa của người lính mũ nồi xanh Việt Nam ở Abyei

TPO - Không chỉ dồn sức cho các nhiệm vụ chuyên môn, tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam thuộc Đội Công binh số 3, đã có hoạt động dân vận vô cùng thiết thực ở khu vực Abyei.

Abyei - khu vực đặc thù tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc UNISFA, đang bước vào mùa mưa với nhiều thách thức. Địa hình bằng phẳng khiến nước mưa khó thoát, gây ngập úng kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân địa phương.

Đội Công binh số 3 giúp người dân Abyei giải quyết tình trạng ngập lụt kéo dài.

Ngay sau khi tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ chính quyền đặc khu hành chính Abyei và được sự đồng thuận của cơ quan Phái bộ UNISFA, Đội Công binh số 3 của Việt Nam đã chủ động tranh thủ thời gian nghỉ cuối tuần để tổ chức lực lượng, huy động phương tiện thực hiện công trình thoát nước, chống ngập úng cho khu vực dân cư.

Cụ thể, Đội đã tiến hành hạ cống ngầm, nạo vét gần 5km và đào mới hơn 2km rãnh thoát nước, góp phần giải quyết tình trạng ngập lụt kéo dài trong mùa mưa, đảm bảo sinh hoạt an toàn cho người dân.

Cùng với đó, để hỗ trợ việc đi lại, giao thương và đặc biệt là công tác cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân trong điều kiện thời tiết mưa lũ, Đội đã triển khai san gạt, tu sửa hơn 3km đường dân sinh tại khu vực gần bệnh viện Abyei.

Tuyến đường sau khi được cải tạo đã trở nên thông thoáng, giúp người dân đi lại thuận lợi và an toàn hơn, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở y tế tại địa phương.

Người lính Công binh Việt Nam còn sửa chữa, làm mới 20 bộ bàn ghế cho học sinh ở Abyei trong dịp này.

Không chỉ chú trọng cải thiện hạ tầng thiết yếu, Đội Công binh số 3 còn quan tâm tới lĩnh vực giáo dục. Đội đã tổ chức sửa chữa, làm mới 20 bộ bàn ghế cho học sinh trường cấp 2 tại Abyei, góp phần cải thiện điều kiện học tập và giảng dạy. Những việc làm ý nghĩa này đã nhận được sự cảm kích sâu sắc từ thầy cô giáo và học sinh nơi đây.

Song song với hoạt động hỗ trợ cơ sở vật chất, Đội còn tổ chức chương trình chiếu phim hoạt hình và giao lưu văn hóa cho các em thiếu nhi tại khu vực nhà thờ Abyei. Thông qua các thước phim nhẹ nhàng, sinh động cùng hoạt động giao lưu gần gũi, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hiền hòa, mến khách đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân địa phương, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tấn Tới - Tổ phó Phân đội Cầu đường thuộc Đội Công binh số 3 chia sẻ: “Thực hiện kế hoạch dân vận của Đội, chúng tôi đã tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ để giúp người dân Abyei khơi thông cống rãnh thoát nước chống ngập úng vào mùa mưa. Qua hoạt động này, tôi và các đồng đội rất tự hào về những kết quả hỗ trợ cộng đồng, giúp người dân nơi đây có cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Cũng trong đợt dân vận ý nghĩa này, nhiều hoạt động thiết thực đã được Đội Công binh số 3 tổ chức như chiếu phim hoạt hình, giao lưu văn hóa.

Ông Koul Aganj - người đứng đầu về các vấn đề chính quyền địa phương và các cơ quan về luật tại Abyei cho biết, những ngày vừa qua, các cơn mưa rất to đã ngập lụt ở tất cả mọi nơi trong thị trấn Abyei.

“Người dân tại khu vực Abyei rất mong muốn Đội Công binh của Việt Nam có thể giúp họ tạo những rãnh thoát nước để cứu người dân khỏi ngập lụt và bệnh tật. Chúng tôi rất trân trọng và cảm ơn các bạn”, ông Koul Aganj nói.