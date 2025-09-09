Việt Nam nêu giải pháp giảm căng thẳng quân sự tại Đối thoại Quốc phòng Seoul

TPO - Từ ngày 8/9 đến 10/9, đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, tham dự Đối thoại Quốc phòng Seoul lần thứ 14 (Đối thoại SDD-14) tại Hàn Quốc. Tại Đối thoại, Trưởng đoàn Việt Nam đã đề xuất 5 nhóm giải pháp nhằm giảm căng thẳng quân sự và thiết lập lòng tin lâu dài.

Đối thoại SDD-14 có sự tham dự của hơn một nghìn quan chức đến từ 68 quốc gia và các tổ chức quốc tế; gồm 3 phiên toàn thể, 3 phiên đặc biệt, các phiên chuyên gia và 2 cuộc họp nhóm làm việc bên lề Đối thoại.

Quang cảnh khai mạc Đối thoại SDD-14.

Các phiên toàn thể gồm: “Giảm thiểu sự đối đầu địa chính trị và phục hồi ổn định chiến lược”; “Giảm căng thẳng quân sự và thiết lập lòng tin lâu dài”; “Tăng cường an ninh tương lai thông qua trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới nổi”.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back nhấn mạnh, tình hình thế giới đang có nhiều biến động mạnh, cạnh tranh địa chính trị trên thế giới đang diễn biến ngày càng khốc liệt.

Thế giới cùng lúc phải đối mặt với những mối đe dọa về an ninh mới, thảm họa quy mô lớn, bệnh truyền nhiễm, hoạt động khủng bố sử dụng công nghệ, tin giả... Trong bối cảnh đó, tăng cường hợp tác quốc tế trở thành nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết.

Tại Đối thoại SDD-14, các đại biểu đã thảo luận về các vấn đề an ninh toàn cầu cấp bách, khôi phục ổn định chiến lược và xây dựng năng lực an ninh trong tương lai.

Phát biểu tại Phiên toàn thể 2 về “Giảm căng thẳng quân sự và thiết lập lòng tin lâu dài”, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, đây là vấn đề có ý nghĩa thời sự và chiến lược trong bối cảnh thế giới đang biến động nhanh chóng, khó lường như hiện nay.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại Đối thoại SDD-14.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nêu rõ: Những năm gần đây, thế giới đang bước vào giai đoạn bất ổn mới, những thách thức này khiến các quốc gia rơi vào vòng xoáy nghi kỵ, suy giảm lòng tin chiến lược, dẫn tới leo thang căng thẳng quân sự và chạy đua vũ trang. Kinh nghiệm lịch sử quốc tế cho thấy, các cơ chế, diễn đàn đa phương đóng vai trò quan trọng giúp giảm thiểu căng thẳng quân sự và xây dựng lòng tin chiến lược lâu dài.

Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, nổi lên hiện nay là các Diễn đàn Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Diễn đàn Hương Sơn - Bắc Kinh, Đối thoại Seoul, Shangri-La, Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow và đặc biệt là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), đã trở thành các cơ chế đối thoại an ninh quan trọng, giúp giảm nguy cơ hiểu lầm chiến lược không chỉ ở khu vực mà ở cấp độ toàn cầu.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, trong những năm qua, Việt Nam luôn kiên trì theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của mọi quốc gia trên thế giới, đồng thời cũng là một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Trưởng đoàn các nước tham dự Đối thoại SDD-14.

Trong lĩnh vực quốc phòng, Việt Nam luôn kiên định chính sách “bốn không”, đồng thời coi minh bạch thông tin quân sự, tuân thủ luật pháp quốc tế, cũng như cam kết giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình là cơ sở để xây dựng lòng tin lâu dài.

Về vấn đề Biển Đông, lập trường nhất quán của Việt Nam là mọi tranh chấp trên biển cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS-1982), thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố ứng xử ở Biển Đông (DOC), nỗ lực để sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Nhằm giảm căng thẳng quân sự và thiết lập lòng tin lâu dài, Trưởng đoàn Việt Nam đề xuất 5 nhóm giải pháp, gồm tuân thủ luật pháp quốc tế; tiếp tục đề cao chủ nghĩa đa phương, phát huy vai trò của các tổ chức quốc tế, cùng nhau duy trì và mở rộng đối thoại chiến lược quốc phòng - an ninh - ngoại giao ở mọi cấp độ; tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ; tăng cường minh bạch về chính sách và chiến lược; cam kết cùng hợp tác, duy trì hòa bình, ổn định, xây dựng lòng tin chiến lược ở khu vực và quốc tế.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tại SDD-14.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự SDD-14.

Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, giảm căng thẳng quân sự và thiết lập lòng tin lâu dài không chỉ là một lựa chọn chính trị, mà còn là một yêu cầu mang tính tất yếu khách quan để duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong thế kỷ 21.

Việt Nam tin tưởng “khi căng thẳng lắng xuống, lòng tin mới nảy mầm”. Bằng sự chân thành, tin cậy thực chất và tinh thần trách nhiệm, các bên sẽ cùng nhau đẩy lùi các nguy cơ xung đột, hợp sức kiến tạo hòa bình, duy trì môi trường ổn định để hợp tác và phát triển thịnh vượng cho mỗi quốc gia và cho toàn thế giới.