Việt Nam và Azerbaijan thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự

TPO - Việt Nam và Azerbaijan sẽ tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy hợp tác đào tạo; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp quốc phòng hai nước tiếp xúc và hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự, hậu cần - kỹ thuật.

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì lễ đón Thượng tướng Zakir Hasanov - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Azerbaijan, cùng đoàn đại biểu cấp cao của Quân đội nước này đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang đón Thượng tướng Zakir Hasanov tới dự hội đàm, chiều 4/9.

Tại cuộc hội đàm sau lễ đón, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Cộng hòa Azerbaijan, đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Đặc biệt, nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Azerbaijan vào tháng 5/2025, hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, góp phần tạo nền tảng cho hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam - Azerbaijan phát triển ngày càng sâu rộng hơn.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, việc Bộ Quốc phòng Việt Nam xây dựng Tượng đài tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô (trong đó có chuyên gia Azerbaijan) tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam thể hiện tình cảm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam đối với sự giúp đỡ quý báu của Azerbaijan trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai Quân đội.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cũng tại hội đàm, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, kiên trì Chính sách Quốc phòng “bốn không”.

Quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển UNCLOS 1982; các cam kết quốc tế, khu vực như Tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Đông (DOC); ủng hộ thúc đẩy sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) một cách thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Về phương hướng hợp tác quốc phòng trong thời gian tới, trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng đã ký kết (tháng 5/2025), Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị hai bên nghiên cứu, phối hợp triển khai một số nội dung.

Trong đó, hai bên tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy hợp tác đào tạo; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp quốc phòng hai nước tiếp xúc và hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự, hậu cần - kỹ thuật; ủng hộ các hoạt động đa phương quốc tế do mỗi bên tổ chức; đồng thời nghiên cứu mở rộng các lĩnh vực hợp tác mà hai bên có nhu cầu và tiềm năng.

Quang cảnh lễ đón.

Đề nghị nghiên cứu mở Phòng Tùy viên quốc phòng ở mỗi nước để thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam sẵn sàng đón học viên quân sự Azerbaijan sang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học quân sự và tham dự khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Học viện Quốc phòng Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã mời tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Thượng tướng Zakir Hasanov bày tỏ vui mừng khi chứng kiến quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, nhất là sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, với việc quan hệ hai nước đã nâng lên cấp Đối tác Chiến lược.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Thượng tướng Zakir Hasanov mong muốn hai bên sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác quốc phòng, qua đó đóng góp thực chất, hiệu quả vào quan hệ giữa hai nước.

Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng ký kết Ý định thư giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác đào tạo quân nhân.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội đàm.

Thượng tướng Zakir Hasanov phát biểu tại hội đàm.

Quang cảnh hội đàm.