Đại tướng Phan Văn Giang: Việt Nam chia sẻ sâu sắc, sẵn sàng đồng hành với Cuba trong khả năng của mình

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, trong bối cảnh Cuba đang phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có hiện nay, Việt Nam chia sẻ sâu sắc, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ và hợp tác với Cuba trong khả năng của mình.

Sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Cuba

Sáng 3/9, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì lễ đón Thượng tướng Álvaro López Miera - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Hai Bộ trưởng duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam, tại lễ đón sáng 3/9.

Tại hội đàm sau lễ đón, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trong suốt 65 năm qua, quan hệ Việt Nam - Cuba đã trở thành biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung và bền chặt. Dù cách xa nửa vòng trái đất, nhân dân hai nước luôn kề vai, sát cánh, hỗ trợ nhau trong mọi thời điểm.

Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ to lớn, chí tình, chí nghĩa của Cuba trong những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, câu nói bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”, đã trở thành biểu tượng sáng ngời cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa hai nước.

Mới đây, Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba Álvaro López Miera đã tới đặt hoa tại tượng đài tri ân Chuyên gia quân sự Cuba - một trong hai công trình đầu tiên nằm trong tổng thể Khu biểu tượng ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nước trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam đặt tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội đàm.

Công trình thể hiện tình cảm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam dành cho những người con Cuba đã hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết thủy chung, trước sau như một giữa hai dân tộc.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh Cuba đang phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có hiện nay, Việt Nam chia sẻ sâu sắc, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ và hợp tác với Cuba trong khả năng của mình.

Hợp tác quân sự - quốc phòng ngày càng sâu rộng

Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, thời gian qua, trong tổng thể quan hệ chung giữa hai nước, hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Các hoạt động hợp tác quân sự - quốc phòng giữa hai nước ngày càng được triển khai sâu rộng, thực chất và hiệu quả, nổi bật trên một số nội dung như trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các đoàn cấp cao được duy trì thường xuyên.

Thượng tướng Álvaro López Miera tại hội đàm.

Hợp tác công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội được quan tâm đẩy mạnh trên cơ sở Bản ghi nhớ đã ký kết. Trong đó, nổi bật là hai bên đã phối hợp chặt chẽ, tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả về năm hữu nghị Việt Nam - Cuba nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1960 - 2025) và 64 năm chiến thắng lịch sử Hiron của nhân dân Cuba (1961 - 2025).

Hai bên cũng phối hợp tổ chức thành công Lễ trình chiếu và bàn giao tập 4 và 5 của bộ phim tài liệu “Hai trái tim, chung nhịp đập”. Hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng, phòng không - không quân, quân y, giao lưu - kết nghĩa... tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Trân trọng những tình cảm nồng thắm mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã dành cho đất nước Cuba, Thượng tướng Álvaro López Miera bày tỏ yêu mến, ngưỡng mộ đất nước Việt Nam tươi đẹp và ấn tượng với Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Bộ trưởng Álvaro López Miera cho biết, những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong 80 năm chính là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với nhân dân Cuba trong giai đoạn hiện nay.

Cuba luôn tự hào khi có Việt Nam là một quốc gia anh em, đồng thời luôn sẵn sàng thúc đẩy, củng cố mối quan hệ giữa Quân đội hai nước, góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký kết Kế hoạch hợp tác 3 năm, giai đoạn 2026-2028.

Thời gian tới, trên cơ sở các văn bản đã được ký kết, hai bên tập trung vào một số nội dung hợp tác trọng tâm. Hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì giao lưu sĩ quan trẻ, đoàn nghỉ dưỡng, tổ chức trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn về các lĩnh vực cùng quan tâm.

Hai bên cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội; phối hợp chặt chẽ trong quá trình sản xuất tập 6 phim tài liệu “Hai trái tim, chung nhịp đập”; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp quốc phòng.