Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam luôn dõi theo mỗi bước phát triển của Cuba

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dõi theo mỗi bước phát triển của Cuba; vui mừng về những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em đã giành được từ Đại hội VIII đến nay, nhất là các kết quả tích cực trong củng cố khối đoàn kết toàn dân, khắc phục các thách thức về kinh tế - xã hội và triển khai hiệu quả chính sách đối ngoại.

Tại hội đàm sáng nay (1/9), Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng đồng chí Miguel Díaz-Canel và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Cuba thăm cấp Nhà nước Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đúng vào dịp hai nước tổ chức Năm hữu nghị Việt Nam-Cuba kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez tại lễ trao các văn kiện hợp tác. Ảnh: Như Ý.

Hai nhà lãnh đạo xúc động chia sẻ về tình đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, giữ gìn và tiếp tục phát triển như ngày hôm nay; nhấn mạnh đây là hình mẫu và tin tưởng vào tương lai tương sáng của quan hệ Việt Nam - Cuba.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel bày tỏ vui mừng và xúc động trở lại thăm Việt Nam sau 7 năm, bày tỏ sự ngưỡng mộ lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam và đặc biệt chúc mừng Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội to lớn và những thắng lợi ngoại giao quan trọng thời gian qua, tạo thế và lực mới cho đất nước, tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế.

Đồng chí Miguel Díaz-Canel khẳng định những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong 80 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chính là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với nhân dân Cuba trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Miguel Díaz-Canel bày tỏ xúc động khi được sống trong tình cảm thắm thiết của người dân Việt Nam trong chuyến thăm cũng như sự ủng hộ to lớn của nhân dân Việt Nam trong đợt quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba vừa qua.

Lễ trao tặng nhân dân Cuba số tiền 385 tỷ đồng (đợt 1). Ảnh: Như Ý.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược; duy trì trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc và đối thoại cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, địa phương, đoàn thể và người dân; tăng cường trao đổi lý luận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng, chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc tại mỗi nước vào năm 2026.

Hai bên nhất trí phối hợp nghiên cứu và tuyên truyền rộng rãi về tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Fidel Castro tại mỗi nước; nâng tầm và triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác hiện có nhằm rà soát để thúc đẩy các phương hướng, biện pháp và mục tiêu đã thống nhất.

Các lĩnh vực hợp tác chiến lược

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel nhất trí đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất gồm: nông nghiệp, năng lượng mặt trời và công nghệ sinh học - dược phẩm.

Cuba khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư tại Cuba nhằm tạo đột phá trong hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất lúa gạo và phát triển nông nghiệp theo mô hình mới nhằm hỗ trợ Cuba gia tăng sản xuất lương thực, thực phẩm tại chỗ, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, yếu tố then chốt để đảm bảo sự phát triển bền vững của Cuba trong bối cảnh hiện nay.

Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Cuba. Ảnh: Như Ý.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước thành lập các liên doanh sản xuất dược phẩm, chuyển giao công nghệ sinh phẩm và hóa dược từ Cuba, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển về sinh phẩm và dược phẩm công nghệ cao tại Việt Nam nhằm cung cấp các sản phẩm y tế an toàn, hiệu quả, nâng cao sức khỏe cộng đồng nhân dân hai nước.

Chia sẻ nhận định về tiềm năng và dư địa hợp tác giữa hai nước, hai bên nhất trí tiếp tục tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và cùng quan tâm bao gồm: quốc phòng, an ninh, tư pháp, khoa học - công nghệ, xây dựng, văn hóa, thể thao và giao lưu nhân dân...

Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia, cũng như nâng cao uy tín và vị thế của mỗi nước; đồng thời, đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba. Lãnh đạo hai nước chia sẻ lập trường ủng hộ giải quyết các tranh chấp chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình và trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả bước đầu Chương trình ủng hộ toàn quốc trong 65 ngày với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, trong thời gian rất ngắn đã huy động được gần 2 triệu lượt tham gia với giá trị gần 400 tỷ đồng Việt Nam, coi đó là biểu hiện sinh động của truyền thống đoàn kết và hợp tác anh em giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.