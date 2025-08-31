Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bình Giang - Nguyễn Quân
TPO - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, chiều 31/8, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân Lis Cuesta Peraza đặt hoa tại cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Cuba và nghe giới thiệu về Bảo tàng.

img-9917.jpg
img-9918.jpg
img-9921.jpg
img-9920.jpg
Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez cùng Phu nhân và đoàn đại biểu đặt hoa tại cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Cuba. Ảnh: Nguyễn Quân.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (TP Hà Nội) có thiết kế hiện đại, tạo dòng chảy lịch sử bằng trực giác với màu sắc phù hợp; áp dụng nhiều công nghệ trình chiếu trong công tác trưng bày, mang đến cho người xem trải nghiệm hoàn toàn mới.

Nằm trên diện tích 23.198m2, Bảo tàng có quy mô 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, hiện đang trưng bày và lưu giữ hàng vạn hiện vật.

Phía trước tòa nhà là Tháp Chiến thắng cao 45m với hình ngôi sao năm cánh được xếp chồng nhiều lớp, tượng trưng cho năm 1945 khi Việt Nam giành được độc lập.

img-9927.jpg
img-9926.jpg
img-9925.jpg
img-9924.jpg
Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân tham quan và nghe giới thiệu về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Quân.

Trưa 31/8, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân dâng hoa tại tượng Anh hùng dân tộc Jose Marti (vườn hoa Tao Đàn, Hà Nội). Cùng ngày, nhà lãnh đạo Cuba đến thăm Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Bình Giang - Nguyễn Quân
