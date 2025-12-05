Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Vụ cháy 4 người tử vong ở TPHCM: Nhà 1 lối thoát, cửa cuốn kiên cố chặn kín

Nguyễn Dũng

TPO - Thời điểm xảy ra cháy vào ban đêm, chất cháy chủ yếu là vật dụng gia đình nên tỏa ra nhiều khói, khí độc và nhiệt lượng lớn, trong khi nhà chỉ có 1 lối thoát ở phía trước được gắn cửa cuốn kiên cố, gây khó khăn cho việc phá dỡ và triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Ngày 5/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra rạng sáng tại quán ăn số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM khiến 4 người tử vong và 2 người bị thương.

chay5.png
Hình ảnh đám cháy tại quán ăn.

Đám cháy bùng phát lúc 4 giờ 36 cùng ngày. Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM điều động 9 xe chuyên dụng cùng 61 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Theo nhận định ban đầu, chất cháy chủ yếu là vật dụng gia đình nên tỏa ra nhiều khói, khí độc và nhiệt lượng lớn, trong khi nhà chỉ có 1 lối thoát ở phía trước lại được lắp đặt bằng cửa cuốn kiên cố gây khó khăn cho việc phá dỡ tiếp cận tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

img-6347.jpg
Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường để chữa cháy.

Khi tiếp cận hiện trường, 7 chiến sĩ mặc đồ bảo hộ và mặt nạ phòng độc đã vào trong nhà, đưa 6 nạn nhân mắc kẹt ra ngoài. Đám cháy được khống chế lúc 5 giờ 47 và dập tắt hoàn toàn lúc 6 giờ 15.

Đến 8 giờ, cập nhật từ cơ quan y tế, 4 nạn nhân tử vong gồm: bà Đ.T.K.H. (SN 1985, chủ quán), chị L.Q.A. (SN 1990, bạn nhân viên quán), bé Đ.K.L. (SN 2018) và bé H.N.K. (SN 2023), là hai con của chủ quán.

2 nạn nhân bị thương là nhân viên quán gồm T.T.N.K. (SN 2007) và N.T.N.T. (SN 2004).

z7294947764341-3df61582f4941ae3c3f8051d9a6ca3a8.jpg
Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định việc cửa cuốn kiên cố chặn kín lối thoát hiểm là nguyên nhân khiến lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận và giải cứu. Ngoài ra, chất cháy chủ yếu là vật dụng sinh hoạt, phát sinh khói và khí độc dày đặc vào ban đêm, làm tăng nguy hiểm cho người mắc kẹt và lực lượng chữa cháy.

Vụ cháy làm thiệt hại khoảng 20 m² khu vực bếp tầng 1 và cháy lan lên các tầng trên. Căn nhà có kết cấu 4 tầng, tổng diện tích xây dựng khoảng 352 m².

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục thu thập chứng cứ và làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Nguyễn Dũng
