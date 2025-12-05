Chủ tịch TP Hải Phòng nêu 3 trụ cột phát triển Đặc khu Bạch Long Vĩ

TPO - Làm việc tại Đặc khu Bạch Long Vĩ, ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, chính quyền, dân và quân trên đảo tập trung cụ thể hóa 3 trụ cột: du lịch biển đảo cao cấp, nuôi trồng thủy hải sản và bảo tồn hệ sinh thái biển đảo làm nền tảng phát triển bền vững.

Ông Lê Ngọc Châu – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa đến thăm và có buổi làm việc với chính quyền, quân và nhân dân Đặc khu Bạch Long Vĩ.

Sau 32 năm thành lập, với hơn 60 công trình, dự án thiết yếu về điện, nước sạch, y tế đã được đầu tư, cơ bản các khó khăn trên Đặc khu Bạch Long Vĩ đã được khắc phục, giải quyết. Hiện tại, đảo tiền tiêu đã tự chủ được năng lượng, thậm chí còn thừa điện (sản xuất 5-5.5 MW, sử dụng 1-2 MW).

9 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị sản xuất trên đảo ước đạt 383,56 tỷ đồng. Đặc biệt, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt 136,5% so với cùng kỳ, khẳng định định hướng phát triển ngành mũi nhọn. Công tác giáo dục và y tế cũng được nâng cao với mô hình khám chữa bệnh từ xa.

Ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng làm việc với Đặc khu Bạch Long Vĩ.

Tại buổi làm việc, ông Lê Ngọc Châu khẳng định, Bạch Long Vĩ đã chuyển mình mạnh mẽ, từ làng chài gần như không có hạ tầng dân sinh thành địa cực phát triển của miền Bắc Bộ.

Mặc dù có tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng, tự chủ sản xuất điện, song Bạch Long Vĩ vẫn đối mặt với những khó khăn liên quan đến vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên. Đặc biệt là việc chưa khắc phục triệt để hậu quả thiên tai cũng như tình trạng kéo dài thời gian thực hiện một số công trình đầu tư.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, yêu cầu chung là phải giữ vững chủ quyền, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển kinh tế biển, hướng tới mục tiêu “dân mạnh, đảo bền, hậu cần kiên vững”.

Để đạt mục tiêu này, ông Lê Ngọc Châu yêu cầu, Đặc khu Bạch Long Vĩ khẩn trương cụ thể hóa ba trụ cột phát triển bền vững theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, gồm: Du lịch biển đảo nghỉ dưỡng cao cấp, nuôi trồng hải sản cao cấp và bảo tồn hệ sinh thái biển đảo làm nền tảng phát triển bền vững, dài hạn.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ, người dân, học sinh trên đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ.

Cùng với đó, phải hoàn thành mục tiêu xây dựng Bạch Long Vĩ thành trung tâm hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn khu vực theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông cũng yêu cầu Đặc khu Bạch Long Vĩ điều chỉnh quy hoạch theo hướng chỉ đạo, xây dựng hiệu quả, tập trung, làm nổi bật điểm nhấn. Khẩn trương khắc phục hậu quả do thiên tai, bão gây ra. Ngoài ra, cần tập trung chăm lo đời sống nhân dân, tiếp tục triển khai các ý tưởng mới như đào tạo trực tuyến, hạ tầng 4G/5G và hoàn chỉnh trạm y tế, phối hợp liên ngành xử lý triệt để việc khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU).