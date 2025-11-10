Hải Phòng muốn sử dụng nguồn thu từ tín chỉ carbon

TPO - UBND TP. Hải Phòng đang nghiên cứu dự thảo trình HĐND thông qua Nghị quyết về sử dụng nguồn thu từ giao dịch tín chỉ carbon cho chương trình, dự án ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn…

Theo khảo sát từ các sở ngành, Hải Phòng có tiềm năng lớn về rừng và đất lâm nghiệp để tạo tín chỉ carbon. Cụ thể, có hơn 33.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó hơn 10.000 ha rừng tự nhiên.

Đây là nguồn kho dự trữ carbon có thể khai thác nếu được đo đếm, quản lý và chứng nhận theo chuẩn quốc tế. Rừng phòng hộ, sản xuất cũng có tiềm năng trong việc hấp thụ khí nhà kính và có thể phát triển mô hình tín chỉ carbon rừng.

Theo khảo sát, trên địa bàn thành phố có khoảng 163 cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Những doanh nghiệp này sẽ cần có cơ chế để giảm phát thải, nếu vượt hạn ngạch sẽ phải mua tín chỉ carbon, nếu dưới hạn ngạch có thể bán lại… Việc này thúc đẩy nhu cầu về cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ.

TP Hải Phòng đã xác định chuyển đổi xanh là một định hướng chiến lược, ban hành kế hoạch hành động thực hiện chủ đề “mở rộng không gian kinh tế, đô thị, phát huy cơ chế chính sách đặc thù, tăng cường chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Hải Phòng có tiềm năng lớn về rừng và đất lâm nghiệp. Trong ảnh: Vườn quốc gia Cát Bà, thuộc Đặc khu Cát Hải.

Hải Phòng cũng đã ban hành kế hoạch để đặt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, đề án chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon, khí mê-tan trong một số ngành như giao thông vận tải, công nghiệp.

Nghị quyết 226/2025 của Quốc hội cho phép địa phương được hưởng 100% nguồn thu từ giao dịch tín chỉ cac-bon. Đây là một nguồn thu mới cho ngân sách địa phương, phù hợp với định hướng về tài chính của địa phương trong phát triển kinh tế xanh.

Trong đề án xây dựng nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Hải Phòng, các chuyên gia tính toán, nếu thành phố đạt mục tiêu giảm ít nhất 43,5% so với kịch bản phát triển vào năm 2030, ước tính có thể giảm khoảng 3-5 triệu tấn CO2/năm (giả định tổng phát thải khoảng 7-10 triệu tấn CO2/năm).

Theo đó, nếu Hải Phòng tham gia thị trường tín chỉ carbon thành công và tận dụng tốt cơ chế trao đổi, bù trừ thì dự kiến thành phố sẽ thu được 120-250 triệu USD/năm, với giá tín chỉ cac-bon trung bình 40-50USD/tấn CO2 trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh ý nghĩa lớn về kinh tế, việc thực hiện cơ chế tín chỉ carbon khuyến khích doanh nghiệp gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

Theo đề xuất, trước mắt Hải Phòng dự kiến tạo ra tín chỉ carbon từ một số chương trình, dự án, trong đó có những dự án chuyển đổi xanh, dự án giảm phát thải nhà kính, hấp thụ khí nhà kính đầu tư từ nguồn vốn ngân sách.

Cụ thể, các dự án trồng và bảo vệ rừng, các nhà máy năng lượng tái tạo, phương pháp nông nghiệp bền vững, xử lý chất thải, thu hồi khí mê-tan từ các bãi chôn lấp rác thải và sản xuất nông nghiệp thông minh giúp giảm phát thải trong sản xuất nông nghiệp, các dự án chuyển đổi từ nguyên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời…